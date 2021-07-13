Van'da çocuk SMA merkezi hizmete başladı

SBÜ Van Eğitim Araştırma Hastanenin ikinci katında hizmet verecek merkezin açılışında konuşan Başhekim Doç. Dr. Sebahattin Çelik, SMA hastalığının sinirlerin kasları uyarmaması sonrası ortaya çıkan genetik bir hastalık olduğunu söyledi. Açılan merkez sayesinde SMA çocuk hastaların hastanelerinde rahatlıkla tedavi olabileceğini belirten Başhekim Doç Dr. Çelik, "Çocuklarda bu hastalık görüldüğünde kaslar atrofiye gidiyor, yani eriyor. Çok nadir görülen bir hastalıktır, ancak çocuklarda görüldüğü zaman aile ömür boyu bu hastalıkla uğraşıyor. Birçok aile çocuklarını tedavi etmek için şehir dışına gitmek zorunda kalıyordu. Aileler bu sağlık hizmetini daha önce Van'da alamadıkları için bize sürekli söyleniyorlardı. Sağlık Bakanlığımız bu merkezin açılması yönünde bize talimat verdi. Arkadaşlarımız yaklaşık bir yıldır bu merkezin açılması için çalışıyordu. Eksiklerimizi ve gerekli kadromuzu tamamladık. Personelimiz gerekli eğitimlerini aldı. Hastanemizde obezite, kalp, el cerrahisi, perinatoloji, kronik yara, nöromusküler hastalıklar, EMS merkezi gibi yaklaşık 15 merkez kurduk. Sonuncusu da SMA merkezi oldu. Polikliniğin açılmasında emeği olan herkese özelikle Başhekim yardımcılarımız Uzm. Dr. Remzi Sarıkaya, Uzm. Dr. Cezmi Meral, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Necla Yeşilova, kalite destek Hizmetleri Müdürü Ümüt Kızılay’a teşekkür ediyorum. İlimize hayırlı olsun" dedi.

Konuşmaların ardından Başhekim Doç Dr. Çelik, Başhekim Yardımcısı Dr. Remzi Sarıkaya ve beraberindekiler kurdele keserek merkezin açılışını gerçekleştirdi.