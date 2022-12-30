Van'da bölge illerine de hizmet verecek yanık merkezi açıldı

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde oluşturulan yanık merkezi vatandaşların hizmetine sunuldu.

SAĞLIK 30.12.2022, 17:56
Van'da bölge illerine de hizmet verecek yanık merkezi açıldı

Hastanenin birinci katında kurulan ünitede ameliyathane, yoğun bakım ve illeri yanık merkezinde olması gereken tüm imkanlar bulunuyor.

Merkezin açılışını gerçekleştiren İl Sağlık Müdürü Muhammed Tosun, Hastane Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya ve beraberindekiler, merkezde incelemede bulundu.

Sarıkaya, hastanedeki yanık ünitesini uzun zamandır merkeze dönüştürmek istediklerini bildirerek bu projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Yanık merkezinin çok özellikli bir birim olduğunu belirten Sarıkaya, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin çok az yerinde merkez unvanı almış birimler var. Bunlardan biri de bizde. Bu açıdan mutluyuz. Van ve çevre illerdeki ikinci veya üçüncü derece yanık vakalarını alıyoruz. Burada tedavilerini biz yönetiyoruz. Yanık merkezimizin içinde ameliyathane, yoğun bakım hizmeti var. İleri yanık merkezinde olması gereken tüm imkanlar mevcut. Burası sürekli açık. Nöbetçi ekibimiz var.

Nöbetçi hemşirelerimiz, pansumancılarımız, her alanda nöbetçimiz burada mevcut. Van'ın herhangi bir yerinde veya çevre illerde yanık vakası olduğunda ileri merkez olarak buraya alıyoruz. Buraya çok çeşitli yanık vakaları geliyor. Günde 30-40 civarında başvuru var. Maalesef sayı biraz fazla. Tandır yanıklarından tutun basit yanıklara, soğuk yanıkları tedavilerini yapıyoruz. Yanık ünitemizin Van ve çevre illere hayırlı olmasını diliyorum."AA

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