Van'da ASKOM toplantısı yapıldı

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi konferans salonunda gerçekleştirilen Bölgesel ASKOM toplantısı; Van, Hakkâri, Muş, Bitlis ve Ağrı illerinin il sağlık müdürleri ve sağlık hizmetleri başkanlarının katılımıyla yapıldı.

Toplantıda konuşan Van Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun, “Bölgesel ASKOM toplantımız 5 ilin katılımı ile gerçekleşmektedir. Amacımız burada bir sistem oluşturmak ve buna bağlı olarak acil sağlık hizmetlerini daha iyi noktaya taşımaktır” dedi.

Toplantıda Van İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başhekimi Dr. Harun Eyüpkoca tarafından acil sağlık hizmetleri ile ilgili değerlendirmeler yapılarak, geliştirilmesi yönünden kararlar alındı.

Toplantı sonunda söz alan katılımcılar, görüş ve önerileri dile getirdi.iha