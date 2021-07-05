Van'da 400 bine yakın aşı yapıldı

Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs ile mücadele kapsamında aşı çalışması tüm Türkiye'de olduğu gibi Van'da da hızlı bir şekilde uygulanmaya devam ediyor.

Türkiye genelinde aşı çalışmaları aralıksız bir şekilde devam ederken, Van'da da şu ana kadar 390 bin 391 kişi aşı oldu.

Türkiye genelinde 52 milyon 197 bin 177 kişiye aşısı yapılırken, 35 milyon 710 bin 733 kişiye birinci doz, 15 milyon 545 bin 595 kişiye ise ikinci doz aşı yapıldı.

Sahada koronavirüs ile mücadelede eden filyasyon ekipleri tarafından yaşlı vatandaşların evlerine gidilerek yapılan koronavirüs aşıları, tüm hastanelerde, aile sağlığı merkezlerinde ve gezici ekipler tarafından da yapılıyor. Aşılama çalışmalarının büyük bir hızla devam ettiği Van'da, şu ana kadar 390 bin 391 kişiye aşı yapıldı.

Uzmanlar sürü bağışıklığının kazanılması için toplumda en az yüzde 60 oranında aşılama yapılması gerektiğini söylüyor.

Ancak son dönemde ağırlıklı olarak kullanılan BioNTech aşısının tek dozunun dahi yüzde 80 üstünde etkinliğe sahip olmasından dolayı toplumsal bağışıklığın daha kısa sürede elde edilebileceği düşünülüyor.

Türkiye genelinde olduğu gibi Van'da da aşı çalışmaları belirlenen program dahilinde aralıksız olarak devam ettiği belirtildi.

Van Bölge Gazetesi