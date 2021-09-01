Van'da 11 Milyonluk yatırımda sona gelindi

Toplam maliyeti 11 milyon TL olan ve 32 ünitlik olarak yapılan Erciş Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde çalışmalar devam ediyor. Vanyolu Caddesi üzerindeki eski devlet hastanesinin bulunduğu alana ilçenin ihtiyacı göz önünde bulundurularak yapılan merkezin kaba inşaatı tamamlanırken, diğer çalışmalar ise devam ediyor.

Bu sene sonunda tamamlanması öngörülen merkezde yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi veren saha şefi Mehmet Emin Işık, “Erciş Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde elektrik, havalandırma, medikal gaz, sıhhi tesisat ve mekanik işler bitti. Mimari işlerimizin yüzde 80’i tamamlanmış ve çatımızı vurmuşuz. Memleketimize güzel bir hizmet olmasını temenni ediyoruz. Bölgemizin de ihtiyacı vardı. En kısa bir sürede Erciş’e yakışacak olan güzel bir yatırımı bitireceğiz inşallah” dedi.