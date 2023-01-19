Van Büyükşehir Belediyesi 300 diyabetli çocuğa cihaz hediye etti

Van Büyükşehir Belediyesi kentte bulunan 300 Tip-1 diyabet hastası çocuğa şeker ölçüm cihazı ile 7 bin sensör hediye etti.

SAĞLIK 19.01.2023, 11:18
Van Büyükşehir Belediyesi 300 diyabetli çocuğa cihaz hediye etti

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı öncülüğünde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle sürdürülen proje çerçevesinde kent genelindeki ilkokullarda 'Tip-1 Diyabet' konulu seminerler düzenlendi. Düzenlenen seminerlerle öğretmenlere diyabetli çocukların okulda geçirebilecekleri ataklar konusunda ilkyardım bilgileri verilirken, kentte bulunan diyabetli çocukların ailelerine de ulaşılarak seminerlere katılımları istendi.

Yapılan bilgilendirici seminerlerin ardından tespiti yapılan 300 diyabetli çocuk için Van Büyükşehir Belediyesi tarafından sensörlü şeker ölçüm cihazı alınarak ailelere teslim edildi. Birçok aile bugüne kadar maliyeti nedeniyle alamadığı cihazları kullanmaya başlamasıyla birlikte büyük bir rahatlığa kavuşurken, çocuklar ise canları yanmadan değerlerine anında kolay bir şekilde bakabiliyor.

“300 ailemize ölçüm cihazı ile 7 bin sensör hediye ettik”
Sensörlü şeker ölçüm cihazı hediye edilen Tutal ailesini ziyaret eden Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Selma Biçek, ölçüm cihazıyla birlikte ailelerin çocuklarının değerlerine onların canını yakmadan rahatlıkla ulaşabildiğini belirterek, projenin birçok çocuğun hayatına dokunduğunu söyledi. Biçek, “Diyabetli aileler bize gelip sorun ve sıkıntılarını anlattılar.

Biz de hemen onlara yardımcı olabilmek için gerekli çalışmaları başlattık. Valimiz ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı’nın talimatlarıyla çok güzel bir projeyi hayata geçirdik. Projeyle birlikte seminerler düzenleyip 300 aileye ölçüm cihazı ile 7 bin sensör dağıtımı yaptık. Bu cihazlar özelikle annelere, okullarda ise öğretmenlere büyük kolaylık sağladı. Bu cihazlar pahalı olduğu için birçok aile alamıyordu. Yapılan projeden ailelerimiz çok memnun, bizler de ailelerimizin mutluluğuna ortak olduğumuz için çok sevinçliyiz” dedi.

“Artık çocuklarımızın canı yanmıyor”
Oğlunun 5 yıl önce diyabet tanısı aldığını belirten 3 çocuk annesi Sultan Tutal da, “Diyabeti ilk tanıdığımızda, diyabetle ilgili hiçbir şey bilmiyorduk. Evde, okulda şeker ölçümünü parmak delerek yapıyorduk. Bu süreçte hem oğlum hem ben baya zorlandık. Bazen oğlum için saatlerce okulda kalıyordum. Çok şükür valimiz sesimizi duydu. Ekonomik olarak ulaşamadığımız bu cihazların bize ulaşması için yardım etti. Valimiz sayesinde şeker ölçüm cihazımız alarak kullanmaya başladık. Cihazla birlikte hayatımızda hem maddi hem de manevi yönden büyük değişiklikler oldu. Artık parmak delmiyoruz, çocuklarımızın canı yanmıyor. Allah devletimizden ve valimizden razı olsun” dedi.

13 yaşındaki diyabet hastası Mert Tutal ise önceden ölçüm yapabilmek için parmağını delmek zorunda kaldığını belirterek, “Bu da canımı çok yakıyordu. Şimdi sensör sayesinde anlık ölçüm yapabiliyorum. Aileme ve öğretmenime ölçtüğüm değeri yine aynı anda söyleyebiliyorum. Cihaz birçok konuda hayatımızı kolaylaştırdı hem de parmak acılarından kurtuldum. Herkese çok teşekkür ederim” diye konuştu.İHA

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