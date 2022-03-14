Van Büyükşehir Belediyesi 14 Mart'ı kutladı

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, korona virüs salgını ile mücadelede fedakârca görev yapan sağlık çalışanlarını unutmadı. 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Van İl Sağlık Müdürlüğü, halk sağlığı personeli ile kadın doktorların özel kliniklerini ziyaret eden Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek ve beraberindekiler, sağlık çalışanlarının bayramlarını kutlayarak karanfil takdim etti.

Covid-19 salgını döneminde tüm sağlık personelinin çok çalıştığını ve haklarının ödenemeyeceğini belirten Kadın ve Aile Hizmetleri Başkanı Selma Biçek, "Pandemi ile iş yükü katbekat artan sağlık çalışanlarını bu özel günlerinde yalnız bırakmak istemedik. İnsanı yaşatmak, iyileştirmek gibi kutsal bir mesleği büyük özveriyle ifa eden bütün sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutluyoruz’’ dedi.

Yapılan ziyaretten dolayı memnuniyetini ifade eden sağlık çalışanları ise büyükşehir belediyesine teşekkür etti.

Program, çekilen hatıra fotoğrafları ile sona erdi.