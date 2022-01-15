Van aşıda maviye geçmek üzere

Son haftalarda en az vakanın görüldüğü iller arasında Türkiye genelinde ilk sırada yer alan Van, ikinci doz aşıda henüz maviye geçemedi. Vaka oranı 20 civarında olan Van, aşı haritasında 74,4 oranıyla sarı kategoride bulunuyor. En az vaka oranına sahip olan Van'da istenilen seviyede aşılama yapılamadı. Uzmanlar, Van'da vaka sayısında artış olmaması için, vatandaşları aşılarını tamamlamaya davet etti.

"VAKAYA YERİNDE MÜDAHALE EDİLİYOR"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Doktor Cavit Türker, sahada iyi bir filyasyon ekibinin olduğunu belirtti. Türker, Covid-19 vaka oranının Van'da az olmasının sebebinin pandemi operasyon merkezlerinin koordineli çalışmasından kaynaklandığını dile getirerek, "Sahada iyi bir filyasyon ekibimiz ve pandemi operasyon ekibimiz var. Vaka çıktığı zaman yerinde müdahale ediliyor. İlk önce telefonla bilgilendiriyoruz, sonra ekip gönderiyoruz. Vatandaşlar hemen bilgilendiriliyor. Vatandaşlar sağ olsunlar duyarlılar, dışarı çıkmıyorlar. Kontrol sağlanıyor. Ekibimiz Van'ın her tarafında var. O yüzden hızlı bir şekilde ulaşıyoruz. Vaka yayılımı da az. Başarımız pandemi operasyon merkezlerimizin koordineli çalışmasından kaynaklanıyor" diye konuştu.

"TÜM HALKIMIZI AŞI OLMAYA DAVET EDİYORUZ"

Van'da vaka sayılarında artışın olmasını ön gördüklerini belirten ve vatandaşları aşı olmaya davet eden Türker, "Omicron varyantı ülkemizde yayılmaya başladı. Van'da da vaka sayılarındaki artış yavaş yavaş başlayacaktır. Vatandaşlarımızın, özellikle kronik hastalığı olanlar ve 60 yaş üzeri hastalarımızın hatırlatma dozlarını yapmaları gerekmektedir. Çünkü vaka sayıları arttığı zaman mutlaka bu hastanedeki yatışlara da bu yansıyacaktır. İlk etapta özellikle son aşı tarihinden itibaren 3 ayı geçmiş olan vatandaşların aşı yaptırmalarını bekliyoruz. E-Nabız'dan kontrollerini sağlayabilirler veya bizim en yakın aşı noktalarımıza gidip sistemden kontrol ettirebilirler. Tüm halkımızı aşı olmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.