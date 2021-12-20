Van, aşı konusunda başarısız…

Korona virüs vaka oranıyla Türkiye’nin en iyi şehirleri arasında yer alan Van, aşı konusunda henüz aynı başarıyı yakalayamadı. Sağlık Bakanlığının 100 binde görülen korona virüs vaka sayısı verilerine göre 3,92 olan Van, ikinci doz aşı oranıyla sarı kategoride yer alıyor.

“Günlük vaka sayımız 5 civarında”

Vali Bilmez, korona virüs salgınının hala devam ettiğini dile getirerek, “Bir taraftan aşılama çalışmalarımız devam ediyor, bir taraftan Avrupa’da görülmeye başlayan ve yayılan yeni varyantla ilgili belirsizlik var. İlimizde durumlar iyi, hastane doluluk oranımız yüzde 10’un altında, Pandemiye ayırdığımız yatak sayısında kısıtlamaya gitmemize rağmen doluluk oranımız yüzde 10 civarında. Vaka sayımız oldukça az, toplam pozitif vaka sayımız 400’ün altında, günlük vaka sayımız ise 5 civarında. Bu anlamda sağlık çalışanlarımız düzenli çalışmakta, vatandaşlarımız belli kurallara riayet etmekte” dedi.

“Okullarımızda vaka neredeyse hiç yok”

Taziyelerde yemeklerin yasaklanmasıyla Van’ın vaka açısından büyük bir başarı elde ettiğini ifade eden Bilmez, “Taziyelerde yemek vermek, bölgemizde ciddi bir gelenekti. 3 gün boyunca aile efradına ve misafirlerin taziyelerde yemek yeme geleneği vardı. Bu gelenek korona virüs nedeniyle tamamen sona erdi. Toplumda bu anlamda bir bilinç oluştu. Bu nedenle şu an çok iyi durumdayız. Okullarımızda vaka neredeyse hiç yok. Yüz yüze eğitimimiz oldukça başarılı bir şekilde ilerliyor. Vaka görüp okul bazında hiç kapattığımız okul olmadı. Sınıf bazında ise ilk başlarda çok az oldu, şu an kapalı olan hiçbir sınıfımız yok” diye konuştu.iha