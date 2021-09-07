Van'a 166 doktor ataması yapılacak

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, sağlıkta doktor sıkıntısının yaşanacağı söylentileri ortaya atılırken Sağlık Bakanlığı'nca yapılan “Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası" ile Van'a 166 yeni doktor ataması yapıldığını belirterek müjdeyi verdi. Prof. Dr. Sünnetçioğlu, Tüm Türkiye'de olduğu gibi Van’da da 1 Temmuz'dan itibaren istifa ve yer değişikliği isteklerine izin verilmesinin ardından birçoğu pratisyen hekim yaklaşık 43 hekim ya tayin istedi ya da istifa etti. Doktorların büyük çoğunluğu uzman olabilmek adına açılan sınavlara hazırlık yapmak amacıyla istifa ederken bir kısmı da devlet hastanelerinden ayrılarak özel hastanelere geçmek için istifa etti. Bazı doktorlarda il değişikliği yaptı. Bakanlık hem gidenlerin, hem de eksik kadroların yerlerini doldurmak amacıyla ilimize 166 yeni doktor ataması yaparak, vatandaşlarımızın sağlık hizmetleri yönünden mağdur olmamaları için ellimizden geldiği kadar tüm gayretleri göstermekteyiz. Kovid-19 salgınında Van’daki son durum, merkez ve 13 ilçenin vaka sayıları, aşı çalışmaları, hastane durumları ve uygulanan tedbirler ile sağlık müdürlüğümüz toplantı salonunda her gün rutin olarak toplantı gerçekleştirilmektedir “dedi.

“Van'da 874 bin 98 doz aşı uygulandı”

Korona virüsle mücadele kapsamında uygulanan aşı çalışmalarının kesintisiz sürdüğünü belirten Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, Van’da birinci ve ikinci doz aşı miktarının 874 bin 98 ulaştığını söyledi. Aşı oranının yüzde 75.3’e yükseldiğinin altını çizen Prof. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, “Van ve ilçelerinin aşılamada yüzde 75.3’nü aşılamış bulunmaktayız. Artık mavi kategoride yer almaktayız. Vatandaşlarımızın aşıyı ihmal etmemeleri gerek. Şu an serviste yatan hastalarımızın yüzde 99'u aşısız olan hastalar. Bu da bize aşının ne kadar önemli olduğunu gösteriyor" Bunu da ancak birlikte mücadele ederek başarabiliriz” dedi.