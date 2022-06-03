Vali Dr. Ozan Balcı telsizle sağlık çalışanlarına seslendi
Van Valisi Dr. Ozan Balcı, 112 Acil Çağrı Merkezi ile Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezini (GAMER) ziyaret ederek personelle tanışıp brifing aldı.
İlk olarak 112 Acil Çağrı Merkezini ziyaret eden Vali Dr. Ozan Balcı’yı merkez müdürü Yadigar Ergül ve personel karşıladı. Personelle tanışan Vali Dr. Ozan Balcı, merkezde çağrı karşılayanlarla sohbet etti. Daha sonra 112 telsizinden alanda çalışan sağlık personeline moral ve motivasyon amaçlı seslenen Vali Dr. Ozan Balcı, “Kıymetli sağlık çalışanlarımız.
Halkımıza şifa dağıtma konusunda gece gündüz, yağmur çamur demeden canla, başla, aşkla görev yapıyorsunuz. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Devlet, millet adına müteşekkiriz. Allah hepinizi esirgesin. İşlerinizde kolaylıklar diliyorum. Her zaman yanınızdayız, yakınınızdayız, destekçiniziz. Allah’a emanet kalın” dedi.
Vali Dr. Ozan Balcı, daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Yadigar Ergül ve GAMER Müdürü Sevil Çelik’ten sunum eşliğinde brifing aldı.
112 Acil Çağrı Merkezi ve GAMER ziyaretlerinde Vali Dr. Ozan Balcı'ya Vali Yardımcısı Furkan Duman da eşlik etti.
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