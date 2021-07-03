Vali Bilmez Üçüncü Doz Aşısını Oldu

Üçüncü doz korona virüs aşısı olan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, hayatın normale dönmesi için herkesin aşı olması gerektiğini söyledi.

SAĞLIK 03.07.2021, 15:03
Vali Bilmez Üçüncü Doz Aşısını Oldu

Van’da iki doz aşısını yaptırmış olan 50 yaş ve üzeri vatandaşlar üçüncü doz aşısını da yaptırmaya başladı. Bu kapsamda İl Sağlık Müdürlüğüne gelen Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, kameralar karşısında üçüncü doz aşısını yaptırdı.

Aşı sonrası açıklamalarda bulunan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, herkesin aşı olması için çağrısını yineledi. Daha önce iki doz Sinovac aşısı olduğunu, üçüncü dozu ise Biontech yaptırdığını ifade eden Vali Bilmez, “Bütün hemşehrilerimizi aşı olmaya davet ediyorum. Vatandaşlarımız hem hastanelerimizde hem aile hekimliklerimizde hem de park ve bahçelerde kurulan stantlarda aşı olabilirler” dedi.

Pandemi süresinde Türkiye’nin en iyi illerinden biri olma başarısı gösteren Van’ın aşılama oranında bunu başaramadığının altını çizen Bilmez, “65 yaş üstü vatandaşlarımızın aşılama oranı Türkiye ortalamasının üzerinde olmasına rağmen, yaş düştükçe aşı oranımız düştü. Pandemi süresince Türkiye’nin en iyi ili konumundaydık. Ancak aşılama için bunu söyleyemiyoruz” ifadelerini kullandı.

"Hiçbir acı hissetmedim"
Van’ın yoğun bir ticaret kültürünün olduğuna dikkat çeken Vali Bilmez, “Hayatın bir daha kısıtlamaya gitmemesi, normale dönmesi için aşı olmalıyız. Aylardır çocuklarına doğru düzgün sarılamayan sağlık emekçileri, gece gündüz demeden nöbet tuttular. Bu anlamda sağlık emekçilerine olan saygımızdan dolayı aşı olalım. Bugün de 50 yaş üstü kontenjanından üçüncü doz aşımızı olduk. Emin olun ki hiçbir acı hissetmedim. Normal zamanlarda olan iğnelerden çok daha hafif olduğunu söyleyebilirim” diye konuştu.

"Aşılamada iyi bir oran yakalamamız lazım"
Pandemi döneminde Van olarak büyük başarılara imza atıklarını dile getiren İl Sağlık Müdürü Mahmut Sünnetçioğlu ise “Bu son zamanlarda vaka sayılarımızda bir artış oldu. Bunun en önemli nedeni aşılama oranımızın düşük olmasıdır. Aşılamada iyi bir oran yakalamamız lazım. Van’da sağlık personeli olarak aşılama oranımız yüzde 98 civarındadır. Bu anlamda çok ciddi bir başarı oranı yakaladık. Yani Van’da sağlıkçılardan herhangi bir pozitif vakamız görünmüyor. Bizim bu hastalığı yenmemizin en doğru yolu, iyi ve etkin bir aşı oranını yakalamamızdır” şeklinde konuştu.

Sahada 216 kişiden oluşan 63 mobil ekibiyle ulaşımı zor bölgelerde de aşı çalışması yürüttüklerini hatırlatan Sünnetçioğlu, herkesin aşı olması çağrısında bulundu.

Açıklamaların ardından Van’da görev yapan basın mensupları da aşılarını yaptırdı.

Yorumlar (0)
27
az bulutlu
Namaz Vakti 03 Temmuz 2021
İmsak 02:51
Güneş 04:40
Öğle 12:16
İkindi 16:10
Akşam 19:41
Yatsı 21:23
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Beşiktaş 40 84
2. Galatasaray 40 84
3. Fenerbahçe 40 82
4. Trabzonspor 40 71
5. Sivasspor 40 65
6. Hatayspor 40 61
7. Alanyaspor 40 60
8. Karagümrük 40 60
9. Gaziantep FK 40 58
10. Göztepe 40 51
11. Konyaspor 40 50
12. Başakşehir 40 48
13. Rizespor 40 48
14. Kasımpaşa 40 46
15. Malatyaspor 40 45
16. Antalyaspor 40 44
17. Kayserispor 40 41
18. Erzurumspor 40 40
19. Ankaragücü 40 38
20. Gençlerbirliği 40 38
21. Denizlispor 40 28
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 34 70
2. Giresunspor 34 70
3. Samsunspor 34 70
4. İstanbulspor 34 64
5. Altay 34 63
6. Altınordu 34 60
7. Ankara Keçiörengücü 34 58
8. Ümraniye 34 51
9. Tuzlaspor 34 47
10. Bursaspor 34 46
11. Bandırmaspor 34 42
12. Boluspor 34 42
13. Balıkesirspor 34 35
14. Adanaspor 34 34
15. Menemenspor 34 34
16. Akhisar Bld.Spor 34 30
17. Ankaraspor 34 26
18. Eskişehirspor 34 8
Takımlar O P
1. Man City 38 86
2. M. United 38 74
3. Liverpool 38 69
4. Chelsea 38 67
5. Leicester City 38 66
6. West Ham 38 65
7. Tottenham 38 62
8. Arsenal 38 61
9. Leeds United 38 59
10. Everton 38 59
11. Aston Villa 38 55
12. Newcastle 38 45
13. Wolverhampton 38 45
14. Crystal Palace 38 44
15. Southampton 38 43
16. Brighton 38 41
17. Burnley 38 39
18. Fulham 38 28
19. West Bromwich 38 26
20. Sheffield United 38 23