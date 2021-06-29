Vali Bilmez'den aşı çağrısı!

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van’ın yüzde 35 aşı oranıyla Türkiye'de 71’inci sırada yer aldığını belirtti.

SAĞLIK 29.06.2021, 10:16
Vali Bilmez'den aşı çağrısı!

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van’ın yüzde 35 aşı oranıyla Türkiye'de 71’inci sırada yer aldığını belirterek, “Bir süre sonra aşı olmamış kişilere yönelik bazı kısıtlamalar söz konusu olabilir. Kamu kurumlarına girişlerde aşı olma şartının aranması, uçak bileti, şehirlerarası toplu taşımada aşı olma şartı aranabilir” dedi.

Van Valiliği öncülüğünde aşı ve korona virüs vaka durumuna ilişkin basın toplantısı düzenlendi. Valilik Ali Paşa Salonu'nda yapılan toplantıya Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, İl Sağlık Müdürü Mahmut Sünnetcioğlu katıldı. Toplantıda il genelindeki bütün hastanelerde, İlçe Sağlık Müdürlüklerinde ve Aile Sağlığı Merkezlerinde korona virüs aşılamasının randevulu ve randevusuz olarak yapıldığı, hastanelerin aşılama çalışmaları için 08.00-24.00 arası, diğer kurumlarda 08.00-17.00 arası hizmet verildiği belirtildi.

“Aşı olmamış kişilere yönelik bazı kısıtlamalar söz konusu olabilir”
Van’ın aşılamada Türkiye’de ilk 5’e girmesi gerektiğini ve bunun için herkesi aşı olmaya davet eden Bilmez: “Sağlık çalışanlarımıza olan saygımız gereği, esnafımıza olan saygımız gereği aşı olalım. Esnafımızın daha sıkıntılı günler yaşamasını istemiyorsak, hayatın biran önce normale dönmesi için aşı olalım. Yeni dönemde okullarımızın zamanında açılması, çocuklarımızın mağdur olmaması için bizim aşı olmamız gerekiyor. Aşı sıralamasında Türkiye’de ilk 5’e girmemiz gerekiyor. Bir süre sonra aşı olmamış kişilere yönelik bazı kısıtlamalar söz konusu olabilir. Kamu kurumlarına girişlerde aşı olma şartının aranması, uçak bileti, şehirlerarası toplu taşımada aşı olma şartı aranabilir. Vatandaşlarımızın da mağdur olmaması için şimdiden aşılarını yaptırmaları gerekiyor. Seyyar aşı stantlarımız kuruldu. İhtiyaç olması halinde de ekiplerimizi her yere gönderiyoruz. Erciş’te aşı oranımız yüzde 29, Gürpınar’da yüzde 31, Çaldıran’da yüzde 32, Başkale’de yüzde 33, Tuşba’da yüzde 33, İpekyolu’nda yüzde 36, Saray’da 37, Muradiye’de yüzde 38, Edremit’te yüzde 38, Özalp’ta yüzde 38, Gevaş’ta yüzde 41, Çatak’ta yüzde 43, Bahçesaray’da ise bu oranımız yüzde 48. İl genelinde ise aşılamada yüzde 35’teyiz. 65 yaş üstü kesimin aşılamasında oranımız çok iyiydi. Ev ev dolaşıldı ve yaşlılarımız aşılandı. Bunun da sebebi, bizim yaşlı nüfusumuz az. Bu bölgede yaşayan yaşlı nüfusumuzu yüzde 90’nın üzerinde aşıladık. Bundan dolayı şuanda hastanelerde yatan yaşlı hastamız yok denilecek kadar az. Ama yaş düştükçe rehavetin, duyarlılığın azaldığını görmekteyiz. Aşı sayımızı arttırmak zorundayız.” ifadelerini kullandı.

Van’da 8 Hindistan varyantı tespit edildi!
Delta olarak adlandırılan Hindistan varyantıyla ilgili bilgi veren Vali Bilmez, Van’da 8 Hindistan varyantı tespit ettiklerini, bunun 4’ünün Erciş, diğer 4’tünün de İpekyolu ilçesinde olduğunu kaydetti.

Yorumlar (8)
Melikisa 17 saat önce
Sizin böyle bir başlık atmaya hakkınız yok. İnsanlar ister yapar ister yapmaz. Hem aşının ilerde olabilecek yan etkileri daha tespit edilmemişken neden insanları alttan alttan baskı altına alıyorsunuz?
Cevapla Beğendim (25) Beğenmedim (14)
VANLICA 16 saat önce
Sayın valim siz aşı onam belgesini okumadınız galiba.Önce aşı onam belgesini okurmusunuz. Ayrıca aşı aday adayı bir sıvıya birilerinin aşı demesi o sıvıyı bilimsel olarak aşı yapmaz.Aşı onam belgesine göre özgür iradeye bağlı sorumluğu kabul eden aşı olur.İnsanlar aşı onam belgesindeki sorumluğu kabul etmiyor ve aşı olmuyorsa kimseyi anayasal haklarından mahrum edemezsiniz. Özgür demokratik laik bir cumhuriyetde vatandaşları anayasa ve hukuka uymaya kanunlarla zorlarsınız.Biz kobaymıyız.
Cevapla Beğendim (17) Beğenmedim (6)
altair 17 saat önce
millete tehditle zorla aşıyı dayatmak zulümdür isteyen olur isteyen olmaz sonucuna katlanır ama devlet makamıyla halki tehdit etmek olmaz sayın valim
Cevapla Beğendim (16) Beğenmedim (12)
Borannn 17 saat önce
Biz nerden bilelim o sizin korona tedavisi denilen aşınin içinde neler var. Kullanan iki arkadaşım var ikisi de şikayetçi. Kullandığım günden beri kendime gelemedim diyor. Milleti bu şekil zorlamanın alemi yok.
Cevapla Beğendim (15) Beğenmedim (7)
Ali 16 saat önce
Yerinde bir karar olur. Bilimsel olarak etkisi araştırılıp somut bulgulara ulaşılmış aşıyı hala dedikodulara dayanarak yapmamak doğru değil. Kaldı ki aşı olmayanlar hala hastalığı taşıyıp bulaştırma potansiyeline sahipler.
Cevapla Beğendim (11) Beğenmedim (18)
Vanpir 17 saat önce
Zorla asimi olur zorla hangu cagg buu
Cevapla Beğendim (11) Beğenmedim (7)
Berdannn 17 saat önce
Otuz yas altı kalp iltihaplanması kalp kası iltihabı ve ikinci dozda da göğüs ağrısı şikayetleri hadi ol bakalım nasıl asi olacaksin. Sağlam insanlar da kalmayacak
Cevapla Beğendim (11) Beğenmedim (7)
YeŞİL kArTlÌ 16 saat önce
Sayın valim tehditle kimse ašı olmaz.bak kişi başı 1000 tl verin van 1.sıraya girer
Cevapla Beğendim (10) Beğenmedim (6)
18°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 30 Haziran 2021
İmsak 02:48
Güneş 04:38
Öğle 12:15
İkindi 16:09
Akşam 19:42
Yatsı 21:24
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Beşiktaş 40 84
2. Galatasaray 40 84
3. Fenerbahçe 40 82
4. Trabzonspor 40 71
5. Sivasspor 40 65
6. Hatayspor 40 61
7. Alanyaspor 40 60
8. Karagümrük 40 60
9. Gaziantep FK 40 58
10. Göztepe 40 51
11. Konyaspor 40 50
12. Başakşehir 40 48
13. Rizespor 40 48
14. Kasımpaşa 40 46
15. Malatyaspor 40 45
16. Antalyaspor 40 44
17. Kayserispor 40 41
18. Erzurumspor 40 40
19. Ankaragücü 40 38
20. Gençlerbirliği 40 38
21. Denizlispor 40 28
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 34 70
2. Giresunspor 34 70
3. Samsunspor 34 70
4. İstanbulspor 34 64
5. Altay 34 63
6. Altınordu 34 60
7. Ankara Keçiörengücü 34 58
8. Ümraniye 34 51
9. Tuzlaspor 34 47
10. Bursaspor 34 46
11. Bandırmaspor 34 42
12. Boluspor 34 42
13. Balıkesirspor 34 35
14. Adanaspor 34 34
15. Menemenspor 34 34
16. Akhisar Bld.Spor 34 30
17. Ankaraspor 34 26
18. Eskişehirspor 34 8
Takımlar O P
1. Man City 38 86
2. M. United 38 74
3. Liverpool 38 69
4. Chelsea 38 67
5. Leicester City 38 66
6. West Ham 38 65
7. Tottenham 38 62
8. Arsenal 38 61
9. Leeds United 38 59
10. Everton 38 59
11. Aston Villa 38 55
12. Newcastle 38 45
13. Wolverhampton 38 45
14. Crystal Palace 38 44
15. Southampton 38 43
16. Brighton 38 41
17. Burnley 38 39
18. Fulham 38 28
19. West Bromwich 38 26
20. Sheffield United 38 23