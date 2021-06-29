Vali Bilmez'den aşı çağrısı!

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van’ın yüzde 35 aşı oranıyla Türkiye'de 71’inci sırada yer aldığını belirterek, “Bir süre sonra aşı olmamış kişilere yönelik bazı kısıtlamalar söz konusu olabilir. Kamu kurumlarına girişlerde aşı olma şartının aranması, uçak bileti, şehirlerarası toplu taşımada aşı olma şartı aranabilir” dedi.

Van Valiliği öncülüğünde aşı ve korona virüs vaka durumuna ilişkin basın toplantısı düzenlendi. Valilik Ali Paşa Salonu'nda yapılan toplantıya Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, İl Sağlık Müdürü Mahmut Sünnetcioğlu katıldı. Toplantıda il genelindeki bütün hastanelerde, İlçe Sağlık Müdürlüklerinde ve Aile Sağlığı Merkezlerinde korona virüs aşılamasının randevulu ve randevusuz olarak yapıldığı, hastanelerin aşılama çalışmaları için 08.00-24.00 arası, diğer kurumlarda 08.00-17.00 arası hizmet verildiği belirtildi.

“Aşı olmamış kişilere yönelik bazı kısıtlamalar söz konusu olabilir”

Van’ın aşılamada Türkiye’de ilk 5’e girmesi gerektiğini ve bunun için herkesi aşı olmaya davet eden Bilmez: “Sağlık çalışanlarımıza olan saygımız gereği, esnafımıza olan saygımız gereği aşı olalım. Esnafımızın daha sıkıntılı günler yaşamasını istemiyorsak, hayatın biran önce normale dönmesi için aşı olalım. Yeni dönemde okullarımızın zamanında açılması, çocuklarımızın mağdur olmaması için bizim aşı olmamız gerekiyor. Aşı sıralamasında Türkiye’de ilk 5’e girmemiz gerekiyor. Bir süre sonra aşı olmamış kişilere yönelik bazı kısıtlamalar söz konusu olabilir. Kamu kurumlarına girişlerde aşı olma şartının aranması, uçak bileti, şehirlerarası toplu taşımada aşı olma şartı aranabilir. Vatandaşlarımızın da mağdur olmaması için şimdiden aşılarını yaptırmaları gerekiyor. Seyyar aşı stantlarımız kuruldu. İhtiyaç olması halinde de ekiplerimizi her yere gönderiyoruz. Erciş’te aşı oranımız yüzde 29, Gürpınar’da yüzde 31, Çaldıran’da yüzde 32, Başkale’de yüzde 33, Tuşba’da yüzde 33, İpekyolu’nda yüzde 36, Saray’da 37, Muradiye’de yüzde 38, Edremit’te yüzde 38, Özalp’ta yüzde 38, Gevaş’ta yüzde 41, Çatak’ta yüzde 43, Bahçesaray’da ise bu oranımız yüzde 48. İl genelinde ise aşılamada yüzde 35’teyiz. 65 yaş üstü kesimin aşılamasında oranımız çok iyiydi. Ev ev dolaşıldı ve yaşlılarımız aşılandı. Bunun da sebebi, bizim yaşlı nüfusumuz az. Bu bölgede yaşayan yaşlı nüfusumuzu yüzde 90’nın üzerinde aşıladık. Bundan dolayı şuanda hastanelerde yatan yaşlı hastamız yok denilecek kadar az. Ama yaş düştükçe rehavetin, duyarlılığın azaldığını görmekteyiz. Aşı sayımızı arttırmak zorundayız.” ifadelerini kullandı.

Van’da 8 Hindistan varyantı tespit edildi!

Delta olarak adlandırılan Hindistan varyantıyla ilgili bilgi veren Vali Bilmez, Van’da 8 Hindistan varyantı tespit ettiklerini, bunun 4’ünün Erciş, diğer 4’tünün de İpekyolu ilçesinde olduğunu kaydetti.