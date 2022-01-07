Vakalar patladı! Ek tedbirler yeniden gündeme geldi!

Koronavirüs pandemisinde vaka sayılarını yeniden patlatan omicron varyantı ile yeni tedbirlerin de gündeme alındığı yeni bir yol haritası gündeme geldi. SABAH'ın ulaştığı bilgiye göre günlük vaka sayılarının bu ay sonunda 100 bine dayanması bekleniyor. Türkiye koronavirüste (Kovid-19) yeni yol haritasını hazırlamaya başladı. Buna göre restoran, kafe, sinema ve tiyatroda yüzde 50 kapasite kuralının yeniden uygulanması ile okullarda yarıyıl tatilinin öne çekilmesi ve bir hafta uzatılması gündemde. İşte yeni tedbirlerle ilgili son dakika gelişmeleri.

SAĞLIK 07.01.2022, 17:11
Vakalar patladı! Ek tedbirler yeniden gündeme geldi!

Koronavirüs pandemizi omicron ile yeniden farklı bir noktaya geldi. Yeni pik dalgası olduğu düşünülen ve tüm dünyada ani bir yükselişin yaşandığı kovid-19 pandemisinde günlük vaka sayılarının bu ay sonunda 100 bine dayanması bekleniyor. Türkiye yeni yol haritasını hazırlamaya başladı. Restoran, kafe, sinema ve tiyatroda yüzde 50 kapasite kuralının yeniden uygulanması ile okullarda yarıyıl tatilinin öne çekilmesi ve bir hafta uzatılması gündemde. İşte koronavirüste omicron ve ek önlemlere dair son dakika haberleri

SON DAKİKA | TÜM DÜNYADA REKOR VAKA SAYILARI

Tüm dünyada olduğu gibi omicron Türkiye'de de baskın varyant haline gelirken günlük vaka sayıları rekor kırmaya başladı. Bu kapsamda rakamların daha da yükselmesi halinde alınacak önlemler, özellikle de okulların ve üniversitelerin durumu masaya yatırılıp bir yol haritası hazırlanmaya başlandı.

KISA SÜREDE 100 BİN VAKA SAYISI

Omicron etkisi ile Türkiye'de vaka sayaları rekor kırdı. Bu sayının bir kaç hafta içinde (Ocak ayı sonuna kadar) 100 binlere ulaşması bekleniyor.

YENİ TEDBİRLER GELECEK Mİ? YOL HARİTASINDA NE VAR?

Edinilen son dakika bilgisine göre Sağlık sistemi ile ilgili şu anda bir sıkıntı yaşanmıyor ancak zorlanmaya başladığı anda ne tür uygulamalar yapılacağı ile ilgili bir yol haritası da hazırlanıyor.Yol haritasında adım adım neler yapılabileceğine ilişkin maddeler yer alıyor.

İŞTE ALINMASI GÜNDEME OLAN TEDBİRLER

Üzerinde durulan önlemler, AVM, tiyatro, konser, restoran ve cafelerdeki denetimlerin sıklaştırılması, belli alanlara aşı kartı ya da PCR testi ile girilmesi. Duruma göre kapalı alanların kullanım kapasitesinin yüzde 50'ye düşürülmesi bulunuyor.

OKUL VE ÜNİVERSİTELER

En önemli kararlar ise okullar ile üniversitelerde yaşanacak. Okullardaki vaka sayıları takip edilecek. Vakaların çok artması halinde bulaşın kesilmesi için Ocak ayı sonundaki iki haftalık ara tatilin öne çekilerek bir hafta uzatılması üzerinde duruluyor. Üniversitelerde birçok öğrencinin finaller nedeniyle hasta olduğu halde test yaptırmadığı ve bulaşın çok arttığı belirtiliyor. Finaller sonra verilecek ara ile bu zincirin de kırılabileceği düşünülüyor.

OMİCRON ARAŞTIRMALARI

ABD'de ve İngiltere'de omicron ile ilgili yapılan çalışmalar çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. İngiltere'de yapılan araştırmaya göre yoğun bakımdakilerin yüzde 90'nını aşısızlar (İngiltere'de aşısızlar nüfusun sadece yüzde 10'na denk düşüyor) oluşturuyor. ABD'de merkezli araştırmada ise delta varyantına yakalanan 563 bin, omicron olan 14 bin kişinin verileri karşılaştırılarak yapıldı. Buna göre Delta'da acile başvurular yüzde 15,22 iken omicronda bu yüzde 4,55'e geriledi. Hastaneye yatış omicronda yüzde 1,75, deltada yüzde 3,93, yoğun bakıma geçiş omicronda binde 26, deltada binde 78, mekanik veniülasyon omicronda binde 26, ventilasyon da binde 78 olarak gerçekleşti. Rakamların bu kadar düşük olmasında aşının da büyük bin etkisi olduğu düşünülüyor.

BAKAN KOCA'DAN OMICRON UYARISI KALABALIKLARDAN KAÇININ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 vakalarındaki artışa dikkati çekerek, mecburi olmayan ziyaret ve görüşmeler ile kalabalık ortamlardan kaçınılması uyarısında bulundu. Koca Twitter paylaşımında "Vakalar artıyor. Yapılması mecburi olmayan ziyaretlerden ve görüşmelerden, kalabalık ortamlardan kaçınalım. Daha sakin ve tedbirli davranalım. Hareketliliğimiz azaldıkça Omicron'un da hızı kesilecek" ifadelerini kullandı.

ÇOCUKLARDA SADECE BURUN AKINTISI BİLE GÖRÜLEBİLİR ENFEKSIYON

Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Kıvanç Şerefhanoğlu: Grip ve Kovid-19 varyantlarının belirtileri birbirine benziyor. Her iki hastalıkta da üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları söz konusu. Ateş, kırgınlık, boğaz ağrısı ve öksürük önemli bulgulardır. Ancak akciğer enfeksiyonu (zatürre), Kovid-19'da daha sık görülmekte. Omicron'un diğer Kovid-19 varyantlarından farkı hastalığın kuluçka süresini 2-3 güne düşürmesi, dolayısıyla bulaşma hızının daha fazla olması. Omicron varyantı, çocuklarda genellikle belirtisiz ya da boğaz ağrısı, kırgınlık, öksürük ve burun akıntısı gibi hafif şikâyetlere neden olmakta. Ancak nadiren hastaneye yatış gereksinimi olabilmekte.

SABAH

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