Vaka patlaması! Sağlık Bakanlığı haftalık covid-19 tablosunu açıkladı

Haftalık Kovid-19 tablosu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden açıklandı. 18-24 Temmuz'da haftalık vaka sayısı 365 bin 424'e yükseldi. Bu süreçte Kovid-19 sebebiyle 157 kişi hayatını kaybetti, 265 bin 962 kişi ise iyileşti.

Günlük vaka sayısı

Günlük ortalama vaka sayısı 52 bin 203 olurken, aktif vaka sayısı bir önceki haftaya göre 99 bin 305 arttı.

Tabloda yer alan verilere göre, Kovid-19 salgınının başından beri Türkiye'de toplam 15 milyon 889 bin 495 kişi virüse yakalanırken, 99 bin 341 vatandaşımız ise Kovid-19 sebebiyle vefat etti.

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