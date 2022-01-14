Vaka oranımız düşük ama aşıda istenilen seviyede değiliz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illere göre haftalık vaka sayısı verilerini açıkladı. Bakan Koca, 25-31 Aralık arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilin Eskişehir, İstanbul, İzmir, Aydın, Çanakkale, Muğla, Kırklareli, Gümüşhane, Edirne ve Kocaeli olduğuna dikkat çekerken, Van ise, Türkiye genelinde en az vakanın görüldüğü iller arasında ilk sırada yer alarak 2,18 oranıyla yine zirvede kaldı.

‘Türkiye’nin en iyi illerinden biriyiz’

Geçtiğimiz günlerde gazetecilerle bir araya gelen Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, “Dünya ve ülkemiz zor bir dönemden geçiyor. Özellikle pandemi açısından ama ilimizde başta sağlık çalışanları olmak üzere bütün kamu kuruluşları, özellikle güvenlik mensupları bu süreçte ciddi organize oldular. Halkımız da Hıfzısıhha Kurulu’nun aldığı kararlara uydu ve ilimiz Türkiye genelinde en iyi illerden biri oldu. 3-4 aylık bir süreç hariç, şu an Türkiye’nin en iyi illerinden biriyiz” diyerek Van’ın ülke genelinde en iyi illerden birisi olduğunu belirtmişti.

‘Hasta sayımız 20’nin altında’

Bilmez, “Yeni varyant hızlı bir şekilde yayılıyor. Omicron varyantı bölgemizde de tespit edildi. İlimizde daha tespit edilmedi. Aşıda hâlâ özlenen düzeyde değiliz. Özellikle 2. doz aşısı olmayan vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyoruz. Eğitimimizin aksamaması, sağlık çalışanlarımızın daha çok sıkıntı çekmemesi için, onlara olan saygımız için aşımızı olalım ve kalabalık ortamlarda uzun süre durmamaya çalışalım. Şu an üniversite hastanemizde hiç pandemi hastası yok. İlimizde toplam pozitif olup hastanede olan hasta sayımız 20’nin altında. Bu durumumuzun devam etmesi için aşı olalım” diyerek Van'da Covid-19 vaka sayısının 20’nin altında olduğunu dile getirmişti.

‘Ekibimiz Van’ın her tarafında var’

En az vaka oranına sahip olan kentte hâlâ istenilen seviyede aşılama yapılamadı. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tablolara göre Van, yüzde 74,4 oranında kalarak, aşılamada sarı rengini aşamadı. Konuyla ilgili Wan Haber’e konuşan Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Doktor Cavit Türker, sahada iyi bir filyasyon ekibinin olduğunu belirtti. Türker, Covid-19 vaka oranının Van’da az olmasının sebebinin pandemi operasyon merkezlerinin koordineli çalışmasından kaynaklandığını dile getirerek, “Sahada iyi bir filyasyon ekibimiz var. Pandemi operasyon ekibimiz var. Vaka çıktığı zaman orada hemen yerinde müdahale ediliyor. İlkin telefonla bilgilendiriyoruz, sonra ekip gönderiyoruz. Vatandaşlar hemen bilgilendiriliyor. Vatandaşlar sağ olsunlar duyarlılar, dışarı çıkmıyorlar. Kontrol sağlanıyor. Ekibimiz Van’ın her tarafında var. O yüzden hızlı bir şekilde ulaşıyoruz. Vaka yayılımı da az. Başarımız pandemi operasyon merkezlerimizin koordineli çalışmasından kaynaklanıyor” dedi.

‘Tüm halkımızı aşı olmaya davet ediyoruz’

Türker, Van’da da vaka sayılarında artışın olacağını ifade etti. Vatandaşları aşı olmaya davet eden Türker, “Omicron varyantı ülkemizde yayılmaya başladı. Van'da da vaka sayılarındaki artış yavaş yavaş başlayacaktır. Vatandaşlarımızın, özellikle kronik hastalığı olanlar ve 60 yaş üzeri hastalarımızın hatırlatma dozlarını yapmaları gerekmektedir. Çünkü vaka sayıları arttığı zaman mutlaka bu hastanedeki yatışlara da bu yansıyacaktır. İlk etapta özellikle son aşı tarihinden itibaren 3 ayı geçmiş olan vatandaşların aşı yaptırmalarını bekliyoruz. E-Nabız’dan kontrollerini sağlayabilirler veya bizim en yakın aşı noktalarımıza gidip sistemden kontrol ettirebilirler. Tüm halkımızı aşı olmaya davet ediyoruz” şeklinde konuştu.

Fatma Polatcan / WanHaber.com Özel