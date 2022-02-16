Uzaktan sağlık hizmeti pilot illerde başladı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter Hesabından bir paylaşım yaptı. Koca, yatağa bağımlı hastaların sağlık kurulu raporlarının artık evlerinde düzenleneceğini belirterek, "Uygulama pilot illerde başladı" dedi.

UYGULAMA PİLOT İLLERDE BAŞLADI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada:

"Geçen hafta duyurduğumuz Uzaktan Sağlık Hizmeti projesi kapsamında önemli bir uygulama hayata geçiyor. YATAĞA BAĞIMLI HASTALARIN SAĞLIK KURULU RAPORLARI artık evlerinde düzenlenecek. Uygulama pilot illerde başladı.

Yatağa/cihaza bağımlı yetişkin ve çocuk hastaların sağlık raporu alabilmeleri için hastaneye gelmeleri gerekmeyecek, raporlar evlerinde düzenlenecek. İHTİYAÇLARI OLAN İLAÇ, MAMA, BEZ VE TIBBİ CİHAZLARI evlerinden çıkmadan almaları sağlanacak.

Yatağa bağımlı hastalarımızın sağlık raporunun evlerinde düzenlenmesine yönelik pilot uygulama Bilecik, Sinop ve Tunceli’de başladı. Uygulamayı kısa sürede ülke geneline yaygınlaştırmayı hedefliyoruz.” ifadelerine yer verdi.

UZAKTAN SAĞLIK BİLGİ SİSTEMİ

Düzenlenen esaslara göre, pilot uygulama yapılacak illerde uzaktan sağlık hizmetlerinin sunumunda, Sağlık Bakanlığınca üretilen veya tescil edilerek kullanılması onaylanan yazılı, sesli veya görüntülü iletişime imkanı sağlayan güvenli "uzaktan sağlık bilgi sistemi" yazılımı kullanılacak.

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