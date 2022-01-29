UMKE’den hasta kurtarma operasyonu
Van’ın Gürpınar ilçesinde, iki gündür karın ağrısı çeken Adil Öner isimli ameliyatlı hasta UMKE ekiplerinin çalışmaları neticesinde hastaneye ulaştırıldı.
Gürpınar ilçesinin Yukarı Çepkenli Mahallesine bağlı Beşparmak mezrasında ikamet eden ve daha önce apandisit ameliyatı olan Adil Öner isimli vatandaş, karın ağrısı şikayetiyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Yoğun kar yağışı ve çığ tehlikesi nedeniyle ambulansın yola devam edememesi üzerine UMKE ekipleri harekete geçti. Yaklaşık 8 saatlik süren bir çalışma sonucu hastaya ulaşan UMKE ekipleri, hastayı genel kontrolleri ve müdahalesini yaptıktan sonra Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaştırdı.İHA
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