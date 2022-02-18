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Ülkemizde 18 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 264 kişi vefat 87 bin 411 yeni vaka tespit edildi

Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayılarında düne göre düşüş yaşandı. 18 Şubat'ta elde edilen 24 saatlik verilere göre 87 bin 411 vaka tespit edildi.

SAĞLIK 18.02.2022, 20:42
Ülkemizde 18 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 264 kişi vefat 87 bin 411 yeni vaka tespit edildi

Vefat sayısı ise 258'den 264'e çıktı. Diğer taraftan iyileşen hasta sayısı 102 bin 94 olurken toplam 463 bin 855 PCR testi yapıldı. Açıklama yapan Koca, "Vaka sayılarında geçtiğimiz hafta başından itibaren gözlenen düşüş, gelecek iki hafta içinde çok daha önemli hale gelecek" dedi.Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 18 Şubat'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 87 bin 411 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 264 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 102 bin 94 hasta taburcu olurken bugün 463 bin 855 test yapıldı.

BAKAN KOCA, GELECEK İKİ HAFTAYA DİKKAT ÇEKTİ

Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Hastaneye yatışlarda 1 haftada %28 oranında düşüş yaşandı. İstanbul'da vaka sayıları 10 günde %62 oranında azaldı. Diğer illerde de durum benzer seyirde. Vaka sayılarında geçtiğimiz hafta başından itibaren gözlenen düşüş, gelecek iki hafta içinde çok daha önemli hale gelecek." dedi.

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 84,91 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 92,82 oldu. 2. doz ortalaması ise yüzde 84,91 olarak belirlendi. Öte yandan Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı ise 144 milyon 730 bin 193 doza yükseldi.
 

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 52 MİLYON 701 BİN 325 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 57 milyon 614 bin 902 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 52 milyon 701 bin 325 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 26 milyon 594 bin 120 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 92 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 258 kişi hayatını kaybederken 92 bin 406 da yeni vaka tespit edilmişti.

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