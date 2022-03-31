Tuşba Belediyesinden Ramazan ayı öncesi fırın denetimi
Van’ın Tuşba Belediyesi ekipleri, Ramazan ayı öncesi ilçe genelinde bulunan fırınlara yönelik hijyen ve gramaj denetimi yaptı.
Belediye Başkanı Salih Akman’ın bizzat katıldığı denetimlerde, ekipler fırınları tek tek gezerek ekmeğin gramajı, un depoları, hamur imalathaneleri ve ekmek yapımında kullanılan malzemelerin temiz olup olmadıkları ile bulundurulması gereken açılış ruhsatı, hijyen belgesi gibi diğer evrakları incelediler.
Tuşbalıların huzurlu ve sağlıklı bir Ramazan ayı geçirmeleri için fırınları denetlediklerini belirten Başkan Akman, sofraların vazgeçilmezi olan ekmeğin hijyenik ve sağlık kurallarına uygun şekilde vatandaşların sofrasına gelmesi için denetimlerini aralıksız sürdüklerini söyledi.
Başkan Akman, “İlçemizde gıda üretimi yapan işletmelerimizi sık sık ziyaret ediyoruz. Özellikle bu ayda yoğun olarak çalışan lokanta, fırın, pastane gibi işletmelere yönelik denetimlerimiz artarak devam edecek. Vatandaşlarımızın daha sağlıklı gıda tüketimi için sürekli sahada olacağız” şeklinde konuştu.
Başkan Yardımcısı Necati Yertürk’ün de eşlik ettiği denetimlerde Başkan Akman, vatandaşlarla sohbet edip Ramazan ayını tebrik etti.
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