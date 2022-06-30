Türkiye'de ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi

Koronavirüs pandemisinin ardından ortaya çıkan maymun çiçeği virüsü Türkiye'ye sıçradı.

Geçen aydan bu yana 49 ülkeye yayılan virüsle ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan bir açıklama geldi.

"37 yaşında bir hastada tespit edildi"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, 37 yaşındaki bir hastada maymun çiçeği hastalığı tespit edildiğini belirtti.

"Temaslı takibi yapıldı, başka vakaya rastlanmadı"

Bağışıklık sistemi yetersizliği olan hastanın tecrit edildiğini aktaran Koca, "Temaslı takibi yapıldı, başka bir vakaya rastlanmadı. Bilindiği gibi, bu hastalık solunum yoluyla değil, yakın fiziksel temasla bulaşıyor." dedi.

"Yakın fiziksel temasla bulaşıyor"

Bakan Koca açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bir hastamızda maymun çiçeği hastalığı tespit edildi. Hasta 37 yaşında, bağışıklık sistemi yetersizliği var. Kendisi tecrit edilmiş durumda. Temaslı takibi yapıldı, başka bir vakaya rastlanmadı. BİLİNDİĞİ GİBİ, bu hastalık solunum yoluyla değil, yakın fiziksel temasla bulaşıyor."

Maymun çiçeği virüsü nedir?

Maymun çiçeği, Orta ve Batı Afrika’nın bazı bölgelerinde endemik olan bir virüstür. Çiçek hastalığının daha iyi huylu versiyonu olarak bilinir.

ABD'de Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine göre virüs ilk olarak 1958’de, araştırma için tutulan maymunlar arasında fark edilen salgın sonrası keşfedildi.

Semptomlar nelerdir?

Virüsün kuluçka süresi genellikle 6 ila 13 gün arasındadır ancak 5 ila 21 gün arasında değişiklik gösterebilir.

Hastalığın başlangıcında ateş, yoğun baş ağrısı, lenfadenopati (lenf bezlerinin şişmesi), sırt ağrısı, kas ağrıları ve şiddetli halsizlik gibi belirtiler görülür. Sirayet etme dönemi 0-5 gün arasında sürer.

Lenfadenopati, başlangıçta benzer görünebilen çiçek hastalığı, kızamık gibi hastalıklarla karşılaştırıldığında ayırt edilebilir bir özelliktir. Deri döküntüsü genellikle ateşin ortaya çıkmasından sonraki 1-3 gün içinde başlar.

Döküntü, gövdeden ziyade yüz, kol ve bacaklarda olma eğilimindedir. Bu döküntülerin vakalarında yüzde 95’inde yüzde başladığı, yüzde 75’inde ise avuç içleri ve ayak tabanlarına yayıldığı gözlemlenmiştir.

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Nasıl bulaşır?

Maymun çiçeği virüsü, enfekte birisiyle yakın temasta bulunulduğunda bulaşabilir. Virüs vücuda genellikle açık yara, solunum yolu, göz, burun ya da ağız yoluyla girebilir.

Virüs daha önce cinsel yolla bulaşan bir enfeksiyon olarak tanımlanmadı ancak cinsel ilişki sırasında da bulaşabilir.

Maymun çiçeği tedavi ediliyor mu?

Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri’ne göre hastalığın kanıtlanmış ve tedavisi yok. Ancak ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) maymun çiçeği salgınını kontrol etmek için çiçek hastalığı aşılarının ve antiviral tedavilerinin kullanımının onaylandığını söylüyor.

Çiçek hastalığına karşı geliştirilen aşıların maymun çiçeği hastalığını önlemede yüzde 85 etkili olduğu daha önce kanıtlandı.

Ensonhaber