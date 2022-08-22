Ter Nedir?

Vücut sıcaklığı arttığında ter bezlerine uyarı gider ve sıvı deri yüzeyine çıkar. Bu duruma ise terleme adı verilir. Terleme ile ilgili doğru bilinen yanlışlardan en önemlisi terin kötü koktuğudur. Ter vücudun ürettiği su ve tuzdan oluşur. Aslına bakacak olursanız ter kokusuzdur. Peki terleyince neden kötü koku oluşur?

Ter bezlerinin hızlı çalışmasıyla vücut sıvısı deri yüzeyine çıkar demiştik. Teri çoğaltmak için bakteriler bir ortam hazırlar ve terin içine yerleşerek daha fazla üremeye başlarlar. Bu durum vücutta bakterilerin çoğalmasına ve kötü kokuların oluşmasına sebep olur.

Terlemeye Neden Olan Faktörler

Sıcak havalarla birlikte vücut ısısının artması,

Hamilelik dönemi, menopoz dönemi gibi zamanlarda hormonların değişmesi,

Troid bezinin aşırı çalışması,

Hızlı kilo artışı,

Ergenlik dönemi, stres, heyecan, ilaç kullanımı gibi birçok faktör terlemeye sebep olur.

Driclor ile Terleme Kontrol Altında!

Özellikle havaların ısınmasıyla birlikte belirginleşmeye başlayan terleme problemi hem kişiyi hem de çevreyi rahatsız eden unsurlardan biridir. Terin en sık gözlemlendiği bölgeler koltuk altı, el ve ayaklardır. Ter bezlerine zarar vermeden bakterilerin ve kötü kokuların oluşmasını Driclor roll on ile önleyebilirsiniz. Aşırı terleme problemi yaşayanlar için geliştirilmiş Driclor, özel formülü sayesinde aşırı terlemeyi kontrol altına alır. Kullananlar tarafından yapılan Driclor yorumlarında güzel referans vermektedir.

Driclor Kullanımı Nasıl Olmalıdır?

Normal deodorantların dışında özel bir uygulama gerektiren bu ürünün nasıl kullanıldığını birlikte inceleyelim.

Öncelikle akmaması için düz bir zemine koyarak kapağını açınız.

Silindir başlığı ağız kısmına yerleştirerek kapağı kapatacak şekilde yerleştirdiğinizden emin olunuz.

Uygulama yapacağınız bölgenin temiz ve kuru olmasına özen gösteriniz.

Başlangıç olarak günde 1 kez geceleri yatmadan önce ince bir tabaka halinde uygulayınız.

Sabahları uygulama yaptığınız bölgeyi mutlaka yıkayınız.

Sonrasında tercihe göre günlük deodorant uygulayabilirsiniz.

Aşırı terleme problemi azaldığında haftada 1 veya 2 defa uygulanmalıdır.

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