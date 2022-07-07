Sünnetçioğlu’ndan Kurban Bayramı için önemli uyarı!

Van İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, Kurban Bayramı öncesi kurban kesimi, kist hidatik hastalığı ve beslenme gibi konularda önemli açıklamalarda bulundu.

SAĞLIK 07.07.2022, 13:30
Sünnetçioğlu’ndan Kurban Bayramı için önemli uyarı!

Kurban Bayramı öncesi önemli konularda değerlendirmelerde bulunan Van İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, Kurban Bayramı’nda beslenme, kesik ve yaralanmalarla kist hidatik hastalığı konularında vatandaşları uyardı. Sünnetçioğlu, “Tüm bayramlarda olduğu gibi bu bayramda da halkımızın sağlıklı bir şekilde bayramlarını geçirmeleri adına hastanelerimizde gerekli önlem ve tedbirleri almış bulunmaktayız. Bu anlamda vatandaşların ve sağlık çalışanlarının mübarek Kurban Bayramı’nı tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kurban Bayramı’nda hijyen ve sağlık koşullarına gereken önemin verilmesinin toplum sağlığı açısından son derece önem arz ettiğini söyleyen Prof. Dr. Sünnetçioğlu, “Et tüketiminin arttığı Kurban Bayramı’nda akciğer ve karaciğere yerleşerek hayvanlardan insanlara geçebilen ‘Kist Hidatik’ hastalığına karşı dikkatli olunması gerekiyor. Özellikle Kurban Bayramı’nda kesilen hayvanların hastalıklı doku ve organlarının çevreye atılması ile bu hastalık yayılıyor. Uygun olmayan koşullarda kesilen kurbanlardan arta kalan iç organların köpek ve benzeri hayvanlar tarafından yenmesi sonucu ‘hidatik kist’ hastalığı oluşabilmektedir.

Kestikleri kurbanın iç organlarında kiste rastlayan vatandaşlarımızın kesinlikle bu sakatatları yememeleri ve bu organların diğer hayvanlar tarafından da tüketilmesine engel olmak için derin bir çukur kazarak toprağa gömmeleri gerekmektedir” diye konuştu.

Kurban kesme ibadetini yerine getiren vatandaşları, hayvanlarını belediyelerin belirlediği yerlerde kesmeleri ve kasaplardan yardım almaları konusunda da uyaran Sünnetçioğlu, “Maalesef her yıl yüzlerce vatandaşımız kurban keserken yaralanmakta ve hastane acillerimize başvurmaktadır.

Özellikle kesim sırasında kaçan hayvanlar nedeniyle ciddi yaralanmalar, hatta ölümler yaşanabilmektedir. Kesim esnasında gelişebilecek yaralanmalarda vatandaşlarımızın yarayı temiz bir bezle bastırarak mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurmaları, evde kendi imkânları ile tütün, kül gibi maddeler sürerek tedavi etmeye çalışmamaları gerekmektedir” şeklinde konuştu.iha

Yorumlar (0)
24
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 07 Temmuz 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22