Sünnetçioğlu: Van'da 43 doktor istifa dilekçesini verdi

Van İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, “1 Temmuz’da kalkan yasağın ardından ilimizde 43 hekim istifa dilekçesi verdi” dedi.

SAĞLIK 29.08.2021, 11:07 29.08.2021, 11:12
Sünnetçioğlu: Van'da 43 doktor istifa dilekçesini verdi

Açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, Sağlık Bakanlığının öngörüsüyle salgın döneminde sağlık sektöründeki iş yükünün artması üzerine 2020 Mart ayı içerisinde bir genelge yayınlayarak kamu ve özel sektörde çalışan hekimlerin istifa etmelerini yasakladığını hatırlattı. Sünnetçioğlu, “1 Temmuz’da kalkan yasağın ardından ilimizde 43 hekim istifa dilekçesi verdi. Zorlu geçen salgın sürecinde tüm sağlık çalışanlarımız canla başla çalıştı, hepsine teşekkürlerimi sunuyorum. Bu sıkıntılı süreçte hekimlerimiz bizi yalnız bırakmadı” dedi.

Kalkan yasağın ardından doktorların istifa etmeye başladığını ve özel sektöre geçiş yaptığını dile getiren Prof. Dr. Sünnetçioğlu, “Hiçbir hekimimiz istifaya zorlanmadı, aksine kendilerinin devlet hastanelerimizde bu zorlu süreçte sabırlı olmak, vatandaşlarımıza sağlık hizmetinin sekteye uğratmaması adına ricalarımız olmuştur. Normalleşme süreci ile istifa yasağının kalkmasıyla birlikte birçok ilde olduğu gibi Van’da da hekimlerimiz kendi hür iradesi ile Sağlık Müdürlüğümüze istifa dilekçelerini verdi. Tabii ki vatandaşlarımızın sağlık yönünde mağdur olmaması için Sağlık Bakanlığımıza giderek kadın doğum uzmanı, çocuk doktoru, anestezi ve enfeksiyon hastalıkları için uzman hekim talebinde bulundum. En kısa zamanda atamalarını bekliyoruz. Ayrıca Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezinde vatandaşlarımızın mağdur olmaması için 6 uzman ve 5 pratisyen hekim görevlendirdik” ifadelerini kullandı.

Van İl Sağlık Müdürlüğünde Neler Oluyor?

Kaynak: İHA

#Mahmut Sünnetçioğlu #Van İl Sağlık Müdürü
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