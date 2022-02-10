Son dakika! Bakan Koca duyurdu... E-reçete ve raporda yeni dönem
Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uzaktan sağlık hizmetinin başlayacağını duyurdu.
Bakan Koca, paylaşımında "Bakanlığımız, sağlık kurumunda hasta olarak bizzat bulunmadan, çağdaş bilişim teknolojileri kullanarak sağlık hizmeti almanın kurallarını belirledi. Uygulama zaman kaybını önleyecek. Uzaktan sağlık hizmeti gereklerini yerine getirmek koşuluyla artık hastalara e-reçete yazmak, rapor vermek mümkün olacak." ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, uzaktan sağlık hizmetinin başlayacağını duyurarak, "Uzaktan sağlık hizmeti gereklerini yerine getirmek koşuluyla artık hastalara e-reçete yazmak, rapor vermek mümkün olacak." dedi.
Bakan Koca paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Uzaktan Sağlık Hizmetinin Sunulmasına Dair Yönetmelik yayınlandı. Bakanlığımız, sağlık kurumunda hasta olarak bizzat bulunmadan, çağdaş bilişim teknolojileri kullanarak sağlık hizmeti almanın kurallarını belirledi. Uygulama zaman kaybını önleyecek."
"Uzaktan Sağlık Hizmetini, sadece gerekli bilişim teknoloji alt yapısına sahip, Bakanlıkça ruhsatlı sağlık kuruluşları sunabilecek. Uzaktan sağlık hizmeti gereklerini yerine getirmek koşuluyla artık hastalara e-reçete yazmak, rapor vermek mümkün olacak." USH hayırlı olsun!"
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