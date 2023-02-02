Soba gazından zehirlenen şahıs Van'da sağlığına kavuştu

Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Murat Daştan, Van’daki 40 günlük yoğum bakım tedavisinin ardından sağlığına kavuştu.

SAĞLIK 02.02.2023, 15:46 02.02.2023, 15:51
Soba gazından zehirlenen şahıs Van'da sağlığına kavuştu

Iğdır’da yaşayan 4 çocuk babası Murat Daştan (44), evlerine boya badana yapıldığı gün çocuklarını akrabalarına göndererek evde yalnız kalmak istedi. Daha sonra sobadan sızan karbonmonoksit gazına 8 saat boyunca maruz kalan Daştan, sabah eve gelen yakınlarınca bilinci kapalı halde bulundu. Akrabaları tarafından önce Iğdır Devlet Hastanesine götürülen hasta buradaki tedavisinin ardından Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Entübe ve bilinci kapalı vaziyetteki hasta, yaklaşık 40 gün boyunca yoğun bakım ve hiperbarik oksijen tedavisi aldı.

40 günün sonunda yoğun bakım tedavisi tamamlanan hasta, ardından göğüs hastalıkları servisine kaldırıldı. Buradaki takibinin ardından sağlığına kavuşan hasta, yakın zamanda taburcu edilecek. Hastanın 40 gün sonra yeniden sağlığına kavuşması yakınlarını sevince boğdu.

Konuya ilişkin konuşan Hastane Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, hastanın soba zehirlenmesinden dolayı entübe ve durumu kötü bir halde getirildiğini hatırlattı. Hastaya modern yoğun bakımda bir tedavi uyguladıklarını ve bunun sonucunda hastanın durumunun iyiye gittiğini ifade eden Başhekim Sarıkaya, “Entübe sürecinde bile hiperbarik tedavisi gördü. Doğu Anadolu Bölgesinde bunu uygulayan nadir merkezlerden biriyiz. Sağlık çalışanımızın özverili çalışması sonucu hastamızı iyileşmiş olarak görmek bize mutluluk veriyor. Bizler bu sağlık hizmetini Van’ın yanı sıra, çevre illere de sunuyoruz” dedi.

“40 gün boyunca yoğum bakımda takip ettik”
Iğdır’dan sevk aldıkları hastanın solumun cihazına bağlı ve bilincinin kapalı halde olduğunu dile getiren Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Kübra Saçar Kübüç ise “Yoğun bakım takibi ve hiperbarik ile tedavi sürecini başlatmış olduk. Yaklaşık 40 gün boyunca yoğum bakımda takip ettik. Birkaç kez solunum cihazından ayırdık, ancak sonradan tekrar bağlanma ihtiyacı oldu. Yoğun tedavi ve takip sonucu hastamızı iyi bir şekilde yoğun bakımdan taburcu ettik” diye konuştu.

Erken evrede hiperbarik tedavisine başladıklarını ifade eden Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Uzmanı Hande Çetin de “Devam eden hiperbarik seanslarda tedavimizi sürdürdük. İyileşme sonrası hiperbarik tedavimizi de sonlandırdık. Bu sürede yoğum bakım tedavisi devam etti” şeklinde konuştu.

“Buraya ölüsünü getirmiştik, dirisini götürüyoruz”
Boya badana yapılan evde kardeşinin o gece yalnız kaldığını ve bu yüzden 8 saat boyunca soba dumanına maruz kaldığını dile getiren Öner Daştan ise “Kardeşimi sabah dişleri birbirine geçmiş vaziyette bulduk. İlk olarak Iğdır Devlet Hastanesine götürdük. Ardından buraya sevk edildi. Yoğun bakım personeli çok ilgilendi. Kardeşim ölümden döndü. Biz buraya ölüsünü getirmiştik. Allah’a şükür dirisini götürüyoruz. Herkese çok teşekkür ederim” dedi.

Evde olduğu sırada soba dumanına maruz kaldığını ama bunu hatırlamadığını söyleyen Murat Daştan isimli hasta da sağlık durumunun iyi olduğunu ve taburcu edileceğini kaydetti.iha

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