Sarıkaya, hastanede incelemelerde bulundu

Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Kamil Yavuzer'in istifası ardından yerine Doç. Dr. Remzi Sarıkaya atandı. Sarıkaya göreve başlar başlamaz hastanenin acil alanlarında incelemelerde bulundu. SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde göz hastalıkları uzmanı olarak görev yapan ve geçtiğimiz yıl başhekimliğe atanan Doç. Dr. Kamil Yavuzer görevinden istifa etmişti.

Yavuzer'in istifasının ardından yerine kimin atanacağı merak konusu olurken ve birçok kişinin ismi gündeme gelirken, başhekimlik görevine Doç. Dr. Remzi Sarıkaya getirildi. SBÜ Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, göreve atandığı gün hastanenin acil alanlarında incelemelerde bulanarak, çalışanlarla ve hastalarla yakından ilgilendi. Öte yandan Doç. Dr. Remzi Sarıkaya'nın başhekim olarak atanmasının ardından, birçok kişi sosyal medya hesapları aracılığıyla hayırlı olsun dileklerinde bulunurken, bazı isimler ise Sarıkaya'ya çiçek gönderdi.

Van Bölge Gazetesi