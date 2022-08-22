Şamiloğlu: Şap hastalığıyla ilgili tedbirler alındı

Geçtiğimiz günlerde bazı basın yayın organlarında gündeme getirilen ve kamuoyunda ciddi manada yankı uyandıran 'Gürpınar ilçesinde şap hastalığına yönelik haberler gündemdeki yerini korurken, gazetemize özel açıklamalarda bulunan Gürpınar Ziraat Odası Başkanı Faruk Şamiloğlu'ndan geldi. Sosyal medya hesabından konuya yönelik açıklamalarda bulunan ve şap hastalığına yönelik konuya açıklık getiren Başkan Şamiloğlu, ilçenin geneli için bir durumun söz konusu olmadığını, gerekli tedbirlerin alındığını ifade etti.

"ŞAP HASTALIĞI SADECE İKİ KÜÇÜKBAŞ HAYVANDA GÖRÜLDÜ"

Van Bölge Gazetesi'ne açıklamalarda bulunan ve Gürpınar Ziraat Odası olarak konuya vakıf olduklarını, Gürpınar Tarım İlçe Müdürlüğü'nün veteriner çalışmaları ile tüm imkânların seferber edildiğini belirten Şamiloğlu, "Son günlerde gerek yazılı gerek ise görsel medyada Gürpınar ilçemiz ile alakalı küçükbaş hayvan hastalıklarından dolayı oluşan haberler ciddi anlamda yankı uyandırmıştır.

Bilinmesi gereken Gürpınar ilçesinde 82 mahalle bulunmakla beraber Van ilinde ise 800 bin küçükbaş hayvan varlığına sahip bir ilçedir. Hayvan hastalığı sadece 2 mahallemizde (Anlıak, Işıkpınar) mahallelerinde 2 küçükbaş hayvanda tespit edilmiştir. Gürpınar Ziraat Odası konuya vakıf olup üreticilerimizin dertlerini dinleyerek ilgili kurum ve kişilere ulaşarak tüm imkânlar seferber edilmiş her iki mahallemizde bütün küçükbaş hayvanlar Gürpınar Tarım Müdürlüğümüz veterinerleri tarafından aşılanmıştır. Kamuoyuna saygı ile bildirilir" dedi.

"DIŞARIYA HAYVAN SATIŞI DURMUŞ VAZİYETTE"

Özellikle yaz mevsiminde bu tür vakaların ortaya çıkma ihtimalinin olduğunu, bu anlamda şap hastalığını ciddiye aldıklarını ve bu yönde her zaman gerekli çalışmaları yaptıklarını belirten Başkan Şamiloğlu, "Bu hastalık sadece iki mahallemizde iki hayvanda görüldü. Evet durumu kesinlikle ciddiye alıyoruz ama bütün bir ilçeyi de töhmet altında bırakmak doğru değil. Kaldı ki böyle bir durum bütün Van'ı etkiliyor.

Hayvan pazarı halen kapalı, çiftçi şuan zor durumda. Van'dan dışarıya hayvan satışı, çıkışı durmuş vaziyette. Bizi üzen sıkıntı da bu. Konunun üzerine ehemmiyetle gidiyoruz. Zaten gerekli önlemler alınmış durumda. Her iki hayvanda hastalığın tespiti sonrası farklı bölgelerde böyle bir vaka çok şükür ortaya çıkmadı. Umarım en yakın zamanda hayvan pazarı tekrar açılır ve hayvancılıkla uğraşan esnaf rahat bir nefes alır" ifadelerini kullandı.

Bölgegazetesi