Sağlıkta değişiklikler 81 ilde başlıyor

Sağlık alanında her kesimi rahatlatan uygulamalar devreye girecek. Evde sağlık hizmetinden, aile diş hekimliği, engelli diş tedavi merkezlerine kadar pek çok yenilik yapılacak. İşte milyonları ilgilendiren önemli değişiklikler...

SAĞLIK 27.10.2022, 10:57
Sağlıkta değişiklikler 81 ilde başlıyor

Sağlık alanında her kesimi rahatlatan uygulamalar devreye girecek. Aile hekimlerinin sorumlulukları da artırılacak. Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre aile hekimi başına düşen nüfus 2 bin 700'e düşürülecek, sağlıklı hayat merkezi sayısı 261'e çıkarılacak.

Gelecek yıl 600 bin hastaya evde sağlık hizmet ulaştırılacak.Özellikli sağlık hizmeti veren merkez sayıları artırılacak.

Aile diş hekimliği modeli
Pilot uygulamasına başlanan aile diş hekimliği modelinin ülke genelinde yaygınlaştırılması sağlanacak. 81 ilde engelli diş tedavi merkezleri açılacak. 

Özel gereksinimli çocuklar
Özel gereksinime sahip çocuklarla ailelerine yönelik Bireysel Hizmet Danışmanlığı Projesi kapsamında eğitimler tamamlanarak ülke genelinde yaygınlaştırılacak. Kamu hastanelerinde çalışan tüm psikologlara Wechsler Çocuklar için Zekâ Ölçeği-IV eğitimi verilecek.

Ulusal Nadir Hastalıklar Eylem Planı uygulamaya geçirilecek. Bulaşıcı olmayan hastalıklar başta olmak üzere, hastalıklara ilişkin tarama ve teşhis gibi süreçlerde aile Hekimlerinin sorumlulukları artırılacak.

Birinci basamak hizmet noktalarındaki kanser tarama merkezi sayısı artırılarak fiziksel erişim yaygınlaştırılacak.

Antideprasanlara yakın takip
Antibiyotikler, solunum sistemi ilaçları ve psikiyatride kullanılan ilaçlar başta olmak üzere akılcı ilaç kullanımına yönelik özendirici ve zorlayıcı mekanizmalar oluşturulacak. HealthTurkiye çatı markasıyla Türkiye'nin sağlık turizmi potansiyelinin uluslararası alanda tanıtımı yapılacak.

internethaber

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