Sağlık Müdürü Tosun’dan AMATEM ve ÇAMATEM’e ziyaret

Müdür Tosun, beraberindeki Destek Hizmetleri ve Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanları ile Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı AMATEM ve ÇAMATEM binasında incelemelerde bulundu. Hastane yönetimi ile beraber binanın yapısal problemleri ve çözümleri, hizmetin geliştirilmesi için yapılması gerekenler ve ÇAMATEM binasında aktif hizmetin başlaması ile ilgili konular görüşüldü.İHA