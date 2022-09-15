Sağlık Bakanlığı'ndan acil servis düzenlemesi! Bundan böyle 3'e ayrılacak
Sağlık Bakanlığı, acil servislerde düzenlemeye gitti. Artık acil servisler "erişkin," "kadın doğum" ve "çocuk" olarak 3'e ayrılacak. Güvenlik önlemleri de artırılacak.
Resmi Gazete'de önceki gün yayımlanan tebliğe göre; acil servisler, üniversite ve şehir hastanelerinde "erişkin," "kadın doğum" ve "çocuk" olarak 3'e ayrılacak.
Tebliğe göre, sağlık çalışanlarına şiddeti önlemek için güvenlik önlemleri de artırılacak. Buna göre artık acil servislerde güvenlik kameralarının yanısıra ses kaydı da alınacak.
Ses kaydı alınırken mahremiyet gözetilecek. NTV'deki habere göre güvenlik kamerası ile izlenemeyen kör alan kalmaması sağlanacak. Kayıtlar en az 6 ay süreyle saklanacak.
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