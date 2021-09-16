Sağlık Bakanı Koca, illere göre vaka haritasını paylaştı

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "4-10 Eylül arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz." dedi.

Bakan Koca ayrıca vaka sayısı en çok artan illeri de açıkladı. Bakan Koca yaptığı paylaşımda, "4-10 Eylül arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Kilis, Erzincan, Malatya, Karabük, Kastamonu, Erzurum, Adıyaman, Kayseri, Tokat, Sinop! Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız." ifadelerini kullandı.