Sağlık Bakanı Koca duyurdu! 3 İlde başladı
Son dakika haberi: Uzaktan Sağlık Hizmeti'nde yeni düzenlemeye gidildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın duyurduğu yeni düzenlemeyle birlikte yatağa bağımlı hastaların sağlık raporları arık evde düzenlenecek. Sağlık Bakanı Koca, söz konusu uygulamanın 3 pilot iller Bilecik, Sinop ve Tunceli'de başladığını duyurdu.
Son dakika haberi: Uzaktan Sağlık Hizmeti ile ilgili yeni bir karar alındı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yatağa bağımlı hastaların sağlık kurulu raporları artık evlerinde düzenleneceğini ve bu uygulamanın 3 pilot ilde başladığını duyurdu.
SON DAKİKA: SAĞLIK RAPORLARI EVLERİNDE DÜZENLENECEK
Koca "Yatağa/cihaza bağımlı yetişkin ve çocuk hastaların sağlık raporu alabilmeleri için hastaneye gelmeleri gerekmeyecek, raporlar evlerinde düzenlenecek. İhtiyaçları olan ilaç, mama, bez ve tıbbi cihazları evlerinden çıkmadan almaları sağlanacak." diye ekledi.
3 PİLOT İLDE BAŞLADI
Bakan Koca paylaşımını "Yatağa bağımlı hastalarımızın sağlık raporunun evlerinde düzenlenmesine yönelik pilot uygulama Bilecik, Sinop ve Tunceli'de başladı. Uygulamayı kısa sürede ülke geneline yaygınlaştırmayı hedefliyoruz." sözleriyle bitirdi.
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