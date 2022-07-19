Sağlık Bakanı Koca'dan flaş açıklama! Artan vakalar sonrası yeniden kapanma olacak mı?

Son dakika haberine göre son haftalarda artışa geçen koronavirüs vakaları, "Yeniden kapanma ve kısıtlama olacak mı?" sorularını akıllara getirdi. Uzmanlardan peş peşe uyarılar gelirken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Vaka sayısı artışının günlük olarak 40 kata çıktığını belirten Bakan Koca, yeniden kapatma ve benzeri durumların ise olmayacağını açıkladı.

SAĞLIK 19.07.2022, 11:20 19.07.2022, 11:22
Sağlık Bakanı Koca'dan flaş açıklama! Artan vakalar sonrası yeniden kapanma olacak mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, artan koronavirüs vakaları sonrası "Yeniden kapanma olacak mı?" sorusuna yanıt verdi. Vaka sayısında günlük 40 katına kadar artış olduğunu belirten Koca, kapanma ve kısıtlama gibi durumlara ilişkin de önemli mesajlar verdi...

Koca, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından gazetecilerin sorusu üzerine yaptığı açıklamada, Avrupa'daki Kovid-19 dalgasını Türkiye'nin 4-5 hafta önce görmeye başladığını belirtti.

"VAKA ARTIŞI 40 KATINA KADAR ÇIKTI"
Şu dönem, günlük vaka sayısında Almanya, İtalya, Fransa gibi gelişmiş Avrupa ülkelerinde 100 binleri geçen vakaların görüldüğünü ifade eden Koca, "Bizde ise giderek artan bir vaka sayısı olduğunu görüyoruz. Vaka sayısının artışıyla birlikte hastane yükü aynı oranda artmıyor. Vaka sayısı artışı şu an günlük 40 katına kadar çıkmış durumda. Hastane yükü ise şu an 3 kat kadar arttı. O anlamda ciddi bir hastane yükümüzün olmadığını çok rahat söyleyebiliriz. Yoğun bakımlarda da bu artışların belirgin ve ciddi olmadığını görüyoruz. Artışın aynı oranda olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz." diye konuştu.

"VATANDAŞLARIMIZIN TURKOVAC AŞISINI OLMAYI ÖNEMSEMELERİNİ İSTERİM"
Vatandaşların bu dönemde hatırlatıcı güncel dozlarını mutlaka yaptırmalarını, özellikle 50 yaş üstü, kritik, riskli olanların aşıyı hassasiyetle uygulamalarını önemsediklerini vurgulayan Koca, "Bir de yine riskli, 50 yaş üstü, kronik hastalığı, ek hastalığı olan kişilerin de kalabalık ortamlarda maskelerini her zaman olduğu gibi takmalarını ısrarla öneriyoruz. Aşı olmak isteyen vatandaşlarımızın TURKOVAC aşısını olmayı önemsemelerini isterim. Yerli aşımız oldukça etkili. Sonuçlarından memnunuz. TURKOVAC tercihinde ve önerisinde hassasiyet gösterelim." açıklamasında bulundu.

Kovid-19'la mücadelede elde edilen sonuçlara işaret eden Koca, şunları kaydetti:

"Kalabalık ortamlarda riskli isek maskeyi takmamız gerektiğini, eğer kendimizde üst solunum yolu enfeksiyonu belirtisi mevcut ise başkasına bulaştırmamak için maskeyi zaten takmak gerektiğini biliyoruz. Riskli olan kişilerin eğer bir belirti varsa erken dönemde testlerini yaptırıp, eğer pozitifse o durumda ek hastalığı varsa ilaca başlama durumu söz konusu olabilir.

Dolayısıyla elimizde ilacımız var, aşımız var. Kişisel tedbirlere uyarak Kovid'le yaşamayı artık öğrendik. Kovid bitti mi? Bitecek mi? Bitmeyecek. Bir influenza gibi düşünün. Zaten son dönemde de belirtileri grip benzeri seyrediyor. Daha çok boğaz ağrısı, burun akıntısı ve ateşle seyrediyor ve beraberinde de kas ağrılarını görüyoruz. Ağır influenza tablosu gibi gelişiyor. Ama ek hastalığı olanlarda bu belirtiler daha belirgin, hastaneye yatışa kadar giden sonuçlara sebep olabiliyor. Onun için biraz daha dikkatli olmamız lazım."

YENİDEN KAPATMA OLACAK MI?
Yeni yoğun bakımlar açılmasının söz konusu olup olmadığı sorusu üzerine Koca, "Hayır, şu an yenilerin açılması gibi bir durum yok. Panik havası yok ama biz bundan sonra tedbirlere devam ederek Kovid'le birlikte nasıl yaşamamız gerektiğini biliyoruz. Nerede maske takılması gerektiğini, nerede kendimizi korumamız gerektiğini artık hepimiz biliyoruz. Yeniden kapatma ve benzeri durumlar olmayacak. Aşımız var, ilacımız var, tedbirlere devam." ifadesini kullandı. (AA)

Yorumlar (1)
Vanlı 3 saat önce
Van da durumlar göz ardi edilmesin bi bolge acile ugrayin derim millet dokuluyor sırayi görün
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