Sağlık Bakanı Koca açıkladı! 4 bin Suriyeli sağlık çalışanı istihdam edildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Avrupa Bölgesi Göç ve Sağlık Yüksek Düzeyli Toplantısı'nda Türkiye'deki Suriyeli sağlıkçı sayısını açıkladı. 29 şehirde 185 Göçmen Sağlığı Merkezi açıldığını belirten Bakan Koca, "Bu göçmen sağlığı merkezlerinde ülkemize göç etmek zorunda kalan 787'si hekim, 34'ü diş hekimi, bin 149'u hemşire olmak üzere yaklaşık 4 bin Suriyeli sağlık çalışanı gerekli adaptasyon eğitimleri verildikten sonra istihdam edildi" dedi.

Suriyelilere verilen sağlık hizmetlerini tek tek saydı

Göçmen sağlığı merkezlerinin dışında ikinci veya üçüncü basamakta sağlık hizmetine ihtiyaç duyulması halinde doğrudan sağlık hizmeti sunulduğunu belirten Bakan koca, "Bu çerçevede bugüne kadar Suriyelilere yaklaşık 97 milyon poliklinik hizmeti verilmişken 3 milyonun üzerinde yataklı tedavi hizmeti sunulmuştur. Yataklı tedavi hizmetinin yanında 2,6 milyon ameliyat gerçekleştirilmiş" defedelerini kullandı.

Hastanelerimizde 754 bin Suriyeli bebek doğdu

"754 bin Suriyeli bebeğimiz sağlık tesislerimizde hayata gözlerini açmıştır" diyen Bakan Koca, böylesine yüksek salıdaki mülteciye verilen hizmetin Türk sağlık sistemi üzerinde ciddi anlamda ilave bir yük oluşturduğuna dikkati çekti. Koca, bu zorlukları aşmalarındaki en önemli gücün Türk insanının misafirperverliği ve sağlık çalışanlarının adanmışlığı olduğunu ifade etti.

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