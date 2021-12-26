Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Omicron'un Türkiye'de de yayılmaya başladığını belirtti

Sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamasında Omicron'a karşı hatırlatma dozunun öneminin arttığını vurgulayan Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:

"OMİCRON HATIRLATMA DOZUNU DAHA DA ÖNEMLİ HALE GETİRDİ"

"Omicron varyantı Avrupa’dan sonra ülkemizde de yayılmaya başladı. Kalabalık illerimizde görülen YENİ VAKALARIN %10’UNDAN FAZLASI Omicron kaynaklı. Yeni durum, hatırlatma dozunu daha da önemli hale getirmiştir. Aşı takvimi üzerinden 3 ay geçenler aşı etkinliğini güçlendirmelidir.

"MASKE, SOSYAL MESAFE VE AŞIYLA HAYATIMIZA DEVAM EDECEĞİZ"

Maske, sosyal mesafe ve aşıyla hayatımıza devam edeceğiz. Her zaman olduğu gibi, kalabalık yerlerden ve havalandırması kısıtlı ortamlardan uzak duracağız. Korku ve kaygının hayatı olumsuz etkilediğini, tedbirinse daima işe yaradığını biliyoruz. Omicron karşılaştığımız ilk varyant değil. Ve önemli bir veri, bize zaten sağduyu telkin ediyor. Bu yeni varyantın, hastaneye yatışları ve yoğun bakım ihtiyacını belirgin şekilde artırmadığını gördük.

"ENDİŞE VERİCİ BİR DURUM YOK"

Toplam vakalar içindeki oranı belirgin olduğu halde. Endişe verici bir durum yok. Gerekli bilgiye ve salgın tecrübesine sahibiz. Bu gelişme, daha dikkatli olmamızı ve eksik aşılarımızı yaptırmamızı gerektiren bir gelişmedir. Yeni durumda hatırlatma dozunun önemi artmıştır. Aşı takvimi üzerinden 3 ay geçenler, hatırlatma dozunu olmalı, yeni varyanta karşı aşı etkinliğini güçlendirmelidir."

kaynak:en son haberler