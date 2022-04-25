Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bayramı bayram gibi kutlayacağız

Adıyaman'daki temaslarına eşlik ettiğimiz Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eski günlerde olduğu gibi halkın arasına maskesiz girmeye başladı, tokalaşma dönemini başlattı.

SAĞLIK 25.04.2022, 08:53
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bayramı bayram gibi kutlayacağız

Koronavirüsün Türkiye'yi etkisi altına aldığı günden bu yana, tüm Türkiye onu sıkı sıkı takip etti.

Kimi zaman sesi titredi, kimi zaman gözleri doldu verileri açıklarken.

Koronavirüse karşı verilen mücadelede artık yeni bir dönemin kapısı aralanıyor.

Tarihi Bilim Kurulu toplantısı için geri sayım
Gözler 27 Nisan tarihinde yapılacak Bilim Kurulu toplantısında.

Bakan Koca'nın deyimiyle; "Fahrettin Koca'yı tanımadığımız günlere dönüyoruz"..

Tarihi toplantı öncesinde Adıyaman'a bir ziyaret gerçekleştiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya, Ensonhaber Genel Yayın Yönetmeni İlyas Efe Ünal da eşlik etti.

Bakan Koca'nın ilk durağı Adıyaman Valiliği oldu.

Burada gazetecilerin sorularını yanıtlarken beklenen soru geldi.

Maske yasağı kaldırılacak mı?

Bilim Kurulu toplantısını işaret eden Fahrettin Koca, soru geldiğinde gülümseyerek aslında cevabı belli etti.

Net cevap için Bilim Kurulu toplantısını bekleyeceğiz.

Esnaf ziyaretleri
Ardından esnaf ziyaretlerine başlayan Fahrettin Koca, tüm dükkanlara girerek esnafla kısa kısa sohbet etti.

Maske takmadı, tokalaşmaya başladı
Burada dikkatimizi çeken ayrıntı ise, Koca'nın maskesiz olması ve herkesle tokalaşmasıydı.

Evet, korona günlerinde maskesini hiç çıkarmayan Fahrettin Koca da artık maskesiz insanların arasına katılıyor ve herkesle tokalaşıyordu.

Sağlık Bakanı Koca ile esnaf ziyaretlerinin ardından sohbet imkanı buldum.

Kısıtlamaların olmadığı kişisel tedbirlerin olduğu bir dönem..
"Kısıtlamaların olmadığı kişisel tedbirlerin olduğu bir döneme giriyoruz" diyen Sağlık Bakanı Koca, yeni döneme ilişkin "Eski günlerimize döneceğiz, artık kısıtlamaların gündemde olmadığı ama riskli olan biraz ileri yaşta olan kronik yaşta olan kişilerin daha çok korunması gereken bir dönem olacak." dedi.

Bayramı, bayram gibi kutlayacağız
Ramazan Bayramı öncesinde tarihi Bilim Kurulu toplantısından çıkacak kararı sorduğumuzda Bakan Koca güzel haberi verdi: "Bayramı, bayram gibi kutlayacağız"

Fahrettin Koca en çok neyi özlemişti
Korona günlerinde uzak kaldığımız, yapamadığımız en çok özlediğimiz birçok şey var.

Bakan Koca'nın da böylesine özlem duyduğu bir şeyin olup olmadığını sorduğumuzda şöyle cevap verdi: "Vatandaşın arasına katılıyorum, gençlerin arasına katılıyoruz. Hem de maskesiz.. Bu normali yaşamak çok önemli bir duygu..."

Türkiye'yi koronavirüsün pençesinden kurtaran en önemli etkenlerden biri de aşı mücadelesi oldu.

"Vatandaşlarımız güvenle Turkovac aşısı yaptırmalılar"
Sağlık Bakanı son olarak aşıyla ilgili hatırlatmalarını da ekledi: "Turkovac aşısını önemsiyoruz, Omicron'a etkisinin önemli olduğunu görüyoruz. Vatandaşlarımız güvenle Turkovac aşısını yaptırmalılar. Ben önce Sinovac aşısı yaptırdım ama Turkovac çıkınca Turkovac aşısı yaptırdım."

Tıp öğrencilerinin sorularını cevapladı, isteklerini geri çevirmedi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile sohbetimizin ardından Adıyaman Tıp Fakültesi öğrencileriyla bir araya geldik.

Tıp öğrencileri sordu Bakan Koca tüm soruları samimi bir şekilde cevapladı.

Fahrettin Koca, soruları almadan önce önemli bir konuşma yaptı.

Sağlıkta şiddete karşı yapılanlardan sağlıkçıların yeteri kadar bilgisi var mı?
Şiddet suçlarına karşı atılan adımların farkında olmayanların olduğunu ifade eden Bakan Koca, "Meclis'te, Adalet Komisyonundan geçen düzenlemenin anlamını tam olarak biliyor muyuz? Kasten yaralama suçu 'katalog suçları' kapsamına alınıyor. Bu ne demektir? Kasten yaralama suçu, ceza yargılaması bakımından artık çok daha ağır bir suç olacak. Suçun, 'katalog suçları' kapsamına alınması, tutukluluk için yeterli sebep haline gelecek.

Devrimin aydınlığa karşı karartma çabası var
Sağlık çalışanını yaralama suçu, kasten öldürme, işkence, intihara yönlendirme gibi çok ağır suçlarla aynı başlık altında toplanıyor. Bir devrimin aydınlığına karşı adeta karartma çabası var.

Malpraktisle ilgili gelişmeler nevruzla kutlanmalıydı
Malpraktisle ilgili gelişmeler, bir ikinci nevruzla kutlanmalıydı. Çoğu arkadaşımızın bilgisi bile yok. Bunu gittiğim yerlerde sorulan sorulardan anlıyorum. Malpraktis davalarıyla ilgili yasal düzenleme Adalet Komisyonundan geçmiş durumda.

Malpraktis Yasası'nın özü nedir?
Hazırlanan Malpraktis Yasası'nın özü nedir? Hekim, sağlık çalışanı, kasıtlı davranmadığı sürece, uyguladığı tedaviden doğacak problemler sebebiyle artık tazminat ödemeyecek. Malpraktis sorunu kökten çözülüyor. Söylenecek ne varsa hepsinin özeti budur." şeklinde konuştu.

Sağlık Bakanı Koca, konuşmasının ardından soru ve istekleri almaya başladı.

"Yeter ki siz kullanabilir olun.."
Bir tıp öğrencisi eğitim konusunda donanım eksiklerinin olduğunu belirtti ve skopi cihazına ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Bakan Koca anında "Alalım" dedi ve şöyle devam etti: "Yeter ki siz kullanın.  Kullanabilir olun. Alalım, not alın. Niye olmasın Adıyaman'da.."

Bu sözlerin ardından salonda alkış tufanı koptu.

Yeteri kadar öğretim üyesinin olmadığının da söylenmesi üzerine Bakan Koca kadro sözü verdi: "Sayılarını artıralım. Kadro açalım. 5 kişi daha gelecek. Eylülde 4-5 daha alalım. Cihaz eksiği varsa onu da tamamlayalım."

Tıp öğrencilerle buluşmalar devam edecek
Türkiye'nin sağlıkta geleceği olan tıp öğrencileriyle bir araya gelip samimi bir şekilde yapılan bu soru cevaplar oldukça önemli.

Önümüzdeki günlerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı farklı illerde tıp fakültelerinde öğrencilerle bir arada göreceğiz gibi.

Öğrenciler şimdiden istek listelerini hazırlamaya başlamış olmalı.

Ensonahber

Yorumlar (0)
13
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 25 Nisan 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sakaryaspor 36 81
2. Bodrumspor 36 71
3. 1461 Trabzon FK 36 70
4. Sivas Belediyespor 36 66
5. Çorum FK 36 61
6. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor 36 60
7. Silahtaroğlu Vanspor FK 36 60
8. Afjet Afyonspor 36 59
9. Somaspor 36 52
10. Ankaraspor 36 51
11. İnegölspor 36 50
12. Etimesgut Belediyespor 36 47
13. Diyarbekirspor 36 41
14. Sarıyer 36 40
15. Serik Belediyespor 36 39
16. Adıyaman FK 36 37
17. Turgutluspor 36 34
18. Ergene Velimeşespor 36 32
19. Niğde Anadolu FK 36 28
20. Kahramanmaraşspor 36 19
Takımlar O P
1. Trabzonspor 34 76
2. Fenerbahçe 34 65
3. Konyaspor 34 64
4. Başakşehir 34 57
5. Adana Demirspor 34 52
6. Alanyaspor 33 52
7. Beşiktaş 33 51
8. Antalyaspor 34 51
9. Karagümrük 34 50
10. Hatayspor 34 49
11. Galatasaray 34 47
12. Kasımpaşa 33 44
13. Kayserispor 34 43
14. Sivasspor 33 42
15. Gaziantep FK 34 42
16. Giresunspor 34 40
17. Altay 34 30
18. Rizespor 34 30
19. Göztepe 34 28
20. Ö.K Yeni Malatya 34 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 33 66
2. Ümraniye 32 63
3. Bandırmaspor 32 55
4. Erzurumspor 32 54
5. İstanbulspor 32 54
6. Eyüpspor 32 51
7. Manisa Futbol Kulübü 33 46
8. Adanaspor 32 44
9. Samsunspor 31 43
10. Tuzlaspor 31 42
11. Gençlerbirliği 32 42
12. Keçiörengücü 32 41
13. Altınordu 32 41
14. Kocaelispor 32 40
15. Denizlispor 32 39
16. Boluspor 32 38
17. Menemen Belediyespor 32 37
18. Bursaspor 32 35
19. Balıkesirspor 32 12
Takımlar O P
1. M.City 33 80
2. Liverpool 33 79
3. Chelsea 32 65
4. Arsenal 33 60
5. Tottenham 33 58
6. M. United 34 54
7. West Ham United 34 52
8. Wolverhampton Wanderers 33 49
9. Newcastle 34 43
10. Leicester City 32 42
11. Brighton 34 41
12. Brentford 34 40
13. Southampton 34 40
14. Crystal Palace 32 37
15. Aston Villa 32 37
16. Leeds United 32 33
17. Burnley 33 31
18. Everton 32 29
19. Watford 33 22
20. Norwich City 33 21