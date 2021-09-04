Polis helikopteri Vanlı vatandaş için havalandı

Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İl Sağlık Müdürlüğünce bir vatandaşımızın spiral makinesiyle parmağının kesildiği ve ayak bileğinde yaralanma meydana geldiği, tedavi için acilen Diyarbakır Dicle Üniversite Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilmesi gerektiğinin bildirdi. Bunun üzerine yaralı vatandaşımız Sıracettin Dede, 112 görevlileriyle birlikte Van Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şube Müdürlüğü bünyesinde bulunan Skorsky S70 tipi helikopter ile Van’dan hareket ederek Diyarbakır’a sevk edilerek Diyarbakır 112 sağlık görevlilerine teslim edildi" denildi.