Polis helikopteri, ameliyat olması gereken Muhammed için havalandı

Van'ın Çatak ilçesinde testis torsiyonu hastalığı nedeniyle İlçe Devlet Hastanesine götürülen Muhammed Tamğaç'a doktorlar ilk müdahaleyi yaptı. Müdahalenin ardından acil ameliyata alınması gerektiği ve Van'a sevk edilmesine karar verildi. Muhammed'in hayati tehlikesi nedeniyle hastane yönetimi İl Emniyet Müdürlüğü'den helikopter talebinde bulundu.

Bunun üzerine görevlendirilen Havacılık Şubesi'ne ait Sikorsky tipi helikopter, Tamğaç için havalandı. Çatak İlçe Devlet Hastanesinden alınan Tamğaç, kısa sürede Van'a getirilerek, Havacılık Şubesinde bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansla Dursun Odabaşı Tıp Merkezine götürülen Tamğaç'ın burada ameliyata alınacağı belirtildi. (DHA)