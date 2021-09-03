PCR testi kimlere zorunlu? Kimler pcr testi yapmalı? İçişleri flaş PCR testi kararı!

İçişleri bakanlığından son dakika PCR testi gelişmesi! Yayınlanan genelgenin içeriği ne? PCR testi zorunlu mu olacak? PCR testi kimler için zorunlu? Pcr testi kimleri nasıl kapsıyor? 3 eylül İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede neler var? Son dakika PCR testi haberleri! Covid-19 aşısı olmayan işçilerden, zorunlu olarak haftada bir kez PCR testi yaptırmaları istenebilecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Covid-19 ile mücadele için alınan önlemler kapsamında, 6 Eylül itibariyle işyeri ve işveren tarafından; Covid-19 aşısı olmayan işçilerden, zorunlu olarak haftada bir kez PCR testi yaptırmalarının istenebileceğini duyurdu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Çalışma hayatını düzenleyici, işçi - işveren ilişkilerinde çalışma barışının sağlanmasını kolaylaştırıcı ve koruyucu tedbirler almak, iş sağlığı ve güvenliğini sağlayacak tedbirlerin uygulanmasını izlemek Bakanlığımızın asli görevleri arasındadır. Bu doğrultuda, Bakanlığımız tarafından, işverenlerin işçilerinden isteyeceği PCR testi ve işçilerini Covid-19 riskleri ve tedbirleri konusunda bilgilendirmesini içeren, 2/9/2021 tarihli genel yazı 81 İl Valiliği’ne gönderilmiştir.

Söz konusu yazıda, işverenlerin, işyerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik risklerine yönelik koruyucu ve önleyici tedbirler hakkında tüm işçilerini bilgilendirmekle yükümlü oldukları hatırlatılmıştır.

Aynı zamanda işverenlerin Covid-19 aşısı tamamlanmamış işçilerini yazılı olarak ayrıca bilgilendirmesi istenmektedir. Bilgilendirme sonrasında aşı olmayan işçilere, kesin Covid-19 tanısı konması durumunun iş ve sosyal güvenlik mevzuatı açısından olası sonuçları da işveren tarafından bu durumdaki işçilere bildirilmelidir.

Covid-19 aşısı olmayan işçilerden 6 Eylül 2021 tarihi itibariyle zorunlu olarak haftada bir kez PCR testi yaptırmaları işyeri/işveren tarafından istenebilecek, test sonuçları gerekli işlemler yapılmak üzere işyerinde kayıt altında tutulacaktır.”