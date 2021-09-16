PCR için randevu almak gerekiyor mu?

Okulların açılmasıyla birlikte başta öğretmen ve okul çalışanları olmak üzere, birçok kurum ve kuruluşta çalışanlar, şehirler arası seyahat yapacaklar PCR testi sunmak zorunda bırakıldı. Buna göre haftada bir ya da iki kez, aşı olmayanlar, PCR testi sunmak zorunda. Peki, PCR testi için randevu alınıyor mu, randevu almak gerekiyor mu, randevusuz işlem yapılıyor mu?

PCR TESTİ ÜCRETLİ Mİ?

PCR testleri Türkiye genelinde bütün devlet hastaneleri ve şehir hastanelerinde ücretsiz bir şekilde yapılmaktadır. Ancak özel hastaneleri tercih etmek isteyenler ücret ödemek zorunda kalacaklardır.

PCR TESTİ NEREDE YAPILIR?

PCR testleri devlet hastaneleri, şehir hastaneleri ve üniversite hastanelerinde yapılmaktadır.

PCR TESTİ İÇİN RANDEVU GEREKLİ Mİ?

PCR testi, devlet hastanelerinde ücretsiz yapılabilecek. Bunun için randevuya ihtiyaç duyulmayacak. Sonuçlar ise aynı gün e-Nabız sisteminden görüntülenebilecek.