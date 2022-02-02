Omicronun bu belirtisi varsa dikkat!
Corona virüs salgının sarsıntılarından sonra, omicron salgını korkuttu. Omicron varyantının belirtilerine uzmanlar dikkatleri çekti.
Dünya üzerinde 5 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olan koronavirüs, Omicron varyantı üzerinden tehlike saçmaya devam ediyor. Vaka ve ölüm sayılarının tırmanmasına neden olan Omicron varyantının yeni bir belirtisini açıklayan bilim insanları, tırnak köklerinin mavi, mor ya da gri olması durumunda mutlaka doktora gidip test yapılması uyarısında bulunuyor.
Omicron varyantı, koronavirüs salgınında sıklıkla kamuoyunun karşısına çıkan nefes darlığı, halsizlik, öksürük gibi semptomların yanı sıra yeni belirtiler de göstermeye başladı.
Hindistan’da dikkat çeken gelişme
ABD'nin önde gelen sağlık kurumlarından Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, koronavirüsün birçok belirtisi olduğunu duyururken, salgının önlenemediği Hindistan'dan dikkat çekici bir haber geldi. 41 milyondan fazla vakanın olduğu ve 400 binden fazla insanın yaşamını yitirdiği Hindistan'ın önde gelen medya kuruluşlarından APB News, Omicron varyantının yeni belirtisinin tırnaklarda görülebildiğini öne sürdü.
Medya kuruluşu, tırnak köklerinin mavi, mor ya da gri olması durumunda insanların corona virüsüne yakalanmış olabileceğine dikkat çekti. Tırnaklardaki bu renk değişiminin kandaki oksijen seviyesiyle ilgili olduğu belirtilirken, “Eğer tırnaklarınızda olağandışı bir renk değişimi varsa bu acil durum işaretidir. Hemen doktora gidin ya da test olun” denildi.
El ve ayak tırnaklarının sarı renge dönüşmesinin de oksijen eksikliğinden kaynaklanabileceğini hatırlatan medya kuruluşu, “Bu semptomlar ortaya çıktıysa bir an önce test olmakta fayda var” denildi.
Okurlarını bilgilendiren ABP News, boğaz ağrısı ve nefes almada sorun yaşayanların da Covid-19 testi olması gerektiğinin altını çizerken, sürekli yorgun hissedenlerin de Omicron’a yakalanmış olabileceğini duyurdu.
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