Omicron varyantının görüntüsü ortaya çıktı
Hong Kong Üniversitesi tarafından yapılan bir çalışmayla Omicron varyantının elektron mikroskobu görüntüsü yayınlandı.
Koronavirüsün bu zamana kadar görülen en riskli varyantı olduğu belirtilen Omicron varyantına ilişkin çalışmalar sürüyor.
Hong Kong Üniversitesi Li Ka Shing Tıp Fakültesi (HKUMed), Omicron varyantıyla ilgili araştırmalar yaptı.
HKUMed'den açıklamada, araştırmacılar tarafından SARS-CoV-2 virüsünün Omicron varyantının elektron mikroskobu görüntüsünün ortaya çıkarıldığı belirtildi.
MİKROGRAFI YAYINLANDI
Üniversite tarafından yayınlanan fotoğrafın solunda, küçük siyah viral partiküller içeren şişmiş veziküllerle hücre hasarını gösteren, SARS-CoV-2 Omicron varyantı ile enfeksiyondan sonra bir maymun böbrek hücresinin (Vero E6) düşük büyütmeli elektron mikrografının yer aldığı ifade edildi.
VERO E6 HÜCRESİ GÖRÜLDÜ
Fotoğrafın sağında ise yüzeylerinde korona şekilli sivri uçlara sahip viral partikül kümelerini gösteren enfekte bir Vero E6 hücresinin yüksek büyütmeli elektron mikrografının yer aldığı belirtildi. DHA
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