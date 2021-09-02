Okullarda maske takılacak mı? Sınıfta maske takmak zorunlu mu?

Heyecanla beklenen yüz yüze eğitimde soruların ardı arkası kesilmiyor. Covid-19 tedbirleri kapsamında yüz yüze eğitim nasıl olacak? Korona virüs esas alınarak sınıflarda dersler nasıl işlenecek ? Okullarda öğrenciler maske takacak mı? Sınıflarda maske takmak zorunlu mu? Öğrenciler okulda ve sınıfta maske takacak mı? Okullarda maske takmak zorunlu mu?Okullarda yüz yüze eğitim 6 Eylül'de başlıyor. Peki Öğrenciler okulda ve sınıfta maske takacak mı? Okullarda maske takmak zorunlu mu?



Öğrenciler okulda ve sınıfta maske takacak mı? Okullarda maske takmak zorunlu mu?



Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamaya göre okullar 6 Eylül'de eğitim ve öğretime başlıyor. Yüz yüze eğitime sayılı günler kala okullarda alınan koronavirüs tedbirleri de herkes tarafından merak ediliyor. Özellikle öğrenciler, okulda ve sınıfta maske takmak zorunlu olacak mı sorusunun yanıtını öğrenmek için araştırma yapıyor. Peki sınıfta maske zorunluluğu var mı? Öğrenciler okulda maske takacak mı?

Yüz yüze Eğitim 6 Eylül 2021 günü Türkiye genelinde bulunan bütün okullarda başlıyor. Öğretmenler Ve öğrenciler bir yılı aşkın süredir uzaktan eğitim ile evden çalıştıktan sonra nihayet okullara dönmenin heyecanını yaşıyor. Korona virüsle mücadele hala devam ettiği için okullarda bir takım önlemler alındı. Mümkün olduğu kadar yeni eğitim öğretim yılı içinde veli ve ziyaretçiler okul içine alınmayacak. Aynı zamanda Veli ve ziyaretçilerin maske takması zorunlu olacak. Peki okullarda öğrencilere Maske takmak zorunlu olacak mı? Okulda ve sınıfta maske takılacak mı?

OKULLARDA MASKE TAKMAK ZORUNLU MU?

Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı arasında yapılan görüşmeler sonrasında okullarda korana virüsün bulaşma riskini en aza indirmek için maske zorunluluğu getirildi. Yüz yüze eğitim programında öğrenci, öğretmen ve okul personeli okul içinde Maske takmak zorunda olacak.

SINIFTA VE DERSTE MASKE TAKILACAK MI?

Sınıf ortamında öğrenci ve öğretmenlerin maske takması da zorunlu. Maskelerin ağzı ve burnu kapatacak şekilde doğru takılması gerekiyor. Okulda birden fazla sınıfta derse giren öğretmenlerin ise ders aralarında mutlaka maskelerini değiştirmesi gerekiyor. Gün boyunca maske kullanacak olan öğrencilerin de maskelerini belirli aralıklarda değiştirmesi istenecek.