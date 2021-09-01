Öğrenciler Aşı olmadan Okula Gidebilecek mi? Öğrencilere PCR testi zorunlu mu?

Öğrenciler Aşı olmadan Okula Gidebilecek mi? İlkokul, Ortaokul ve liseli Öğrencilere Aşı Olma Zorunluluğu Var Mı? Öğrencilerin PCR Testi Yapması Zorunlu Mu? 2021-2022 eğitim öğretim yılı yüz yüze olacak şekilde 6 Eylül tarihinde başlıyor. Okullarda saldırının önlenmesi amacıyla 81 il Valiliğine İçişleri Bakanlığı tarafından yazı gönderildi. İçişleri Bakanlığı tarafından PCR testi konulu yeni genelge yayınlanırken genelge kapsamında kimlerin test yaptırmak zorunda olduğu merak konusu oldu. Peki öğrencilere aşı olmak zorunlu mu? İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri açı olmadan okula gidebilecek mi? Aşı olmayan öğrenciler eğitim alabilecek mi?

Aşı olmayan öğrenciler okula gidecek mi? Öğrencilere aşı zorunluluğu var mı? İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il Valiliğine gönderilen PCR testi konulu yeni genelge Sonrasında birçok vatandaş bu soruların yanıtını arama motorunda araştırmaya başladı. Milyonlarca okul çalışanı, veli, öğretmen, öğrenciler aşı zorunluluğu olup olmadığını merak ediyor. Peki öğrenciler aşı olmak zorunda mı? öğrencilere aşı zorunluluğu var mı? Kimler PCR testi yaptırmak zorunda? İşte okullar açılmadan önce merak edilen soruların yanıtları...

OKULLARDA PSC TESTİ ZORUNLULUĞU VAR MI?

Yüz yüze Eğitime sayılı günler kala İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il Valiliğine PCR testi konulu yeni bir genelge gönderildi. Bakanlık tarafından hazırlanan genelgede öğretmenler başta olmak üzere kantin çalışanları, eğitim personeli, öğrenci servislerinin şoförleri Birgül rehber personel gibi öğrencilerle bir araya gelecek bütün okul görevlilerinin aşı olmamış ya da daha önce hastalığı geçirmemiş olmaları halinde haftada 2 defa PCR testi yaptırmaları zorunlu hale getirildi. Okul idareleri tarafından PCR testi sonuçları kayıt altında tutulacak.

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ÖĞRENCİLERE AŞI VE TEST ZORUNLULUĞU VAR MI?

bakanlık tarafından yayınlanan genelge sonrasında en çok merak edilen soru ise öğrencilere aşı zorunluluğu var mı ve aşı olmayan öğrenciler okula gidebilecek mi sorusunun yanıtı olduğu nokta bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı Mahmut Özer daha önce bir açıklama yapmış ve öğrencilere bu yönde herhangi bir zorunluluğun olmadığını söylemişti. Yani İlköğretim okulu öğrencilerine herhangi bir aşı ya da test zorunluluğu bulunmuyor.

AŞI OLMAYAN ÖĞRENCİLER OKULA GİDEBİLECEK Mİ?

6 Eylül tarihinden itibaren başlayacak olan yüz yüze eğitim öncesinde en çok sorulan soru aşı olmayan öğrenciler okula gidebilecek mi sorusunun yanıtı oldu. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri aşı olmadan okula gidebilir mi? Öğrenciler için herhangi bir test zorunluluğu ya da aşı olmaları şartı aranmıyor. Yani öğrenciler test yaptırmasa da okullara gidebilecek.