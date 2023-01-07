Müdür Tosun’un hastane ziyaretleri sürüyor

İpekyolu ek hizmet binası acil ve fizik tedavi rehabilitasyon merkezi servislerini ziyaret edip, bilgi altından sonra açıklamalarda bulunan İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun , “Özellikle Çocuklarda mevsimsel rahatsızlıkların fazla olması nedeniyle çocuk acil servislerinde iyileştirme çalışmaları yaptık.

Poliklinikleri ve Acil servisi ziyaret ederek sağlık çalışanlarımızın istek ve temennilerini yerinde dinleyen Halkımıza daha fazla nasıl hizmet verebiliriz konularında fikir alışverişinde bulunduk. Göstermiş oldukları özverili çalışmalardan dolayı Sağlık Çalışanlarımıza teşekkür ettik ”dedi. İl Sağlık Müdürü Dr. Muhammed Tosun, hasta ve hasta yakınlarını da ziyaret ederek, sohbet edip geçmiş olsun dileklerini iletti.

Hasta yakınlarına acil olmayan durumlarda hastalarını polikliniklerde muayene ettirmeleri konusunda uyarılarda bulunan Dr. Tosun, hastane ve diğer sağlık kurumlarında sağlık hizmetinin aksamaması adına vatandaşların alo 182 ve MHRS üzerinden randevu almalarını ve randevularına gelmelerini önemsediklerini ifade etti.

Van Bölge Gazetesi