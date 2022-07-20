Müdür Görentaş'tan elma içi kurdu uyarısı

Van İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, il merkezi ve ilçelerinde elma iç kurduna karşı 2. döl 1. ilaçlama zamanı geldiğini söyledi.

SAĞLIK 20.07.2022, 09:03
Müdür Görentaş'tan elma içi kurdu uyarısı

Elma içi kurduna karşı meyve üreticilerine uyarılarda bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, Van meyveciliğinde ana ürünün elma olduğunu ve elmanın da ana zararlısının elma iç kurdu olduğunu belirterek, doğru zaman, doğru ilaç ve doğru yöntemle mücadele yapılmadığında büyük verim kayıplarının yaşanabileceğini söyledi.

Elma iç kurduna karşı doğru zamanda mücadele yapılabilmesi amacıyla ilçelerde 3 adet elektronik tahmin ve erken uyarı istasyonu kurduklarını ifade eden Görentaş, araziye eşeysel tuzaklar asıldığını ve fenolojik gözlemler yapıldığını kaydetti. İstasyonlardan ve araziden elde edilen verilerin teknik personeller tarafından değerlendirildiğini söyleyen Görentaş, böylece elma iç kurdunun mücadele zamanının tespit edilerek üreticilere basın, ilan, kısa SMS ve anonslarla duyurduklarını belirtti.

Van İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, kentte elma iç kurduna karşı 2. döl, 1. ilaçlama zamanın geldiğini ifade etti. Tuşba, İpekyolu, Edremit, Bahçesaray ve Çatak ilçelerinde 2. döl 1. ilaçlamanın 19 Temmuz'da başladığını belirten Müdür Görentaş, Gevaş, Gürpınar, Muradiye ve Erciş ilçelerinde ise 22 Temmuz'dan itibaren başlayacağını vurguladı.

ÜRETİCİLERE UYARI…

Elma iç kurdu zararlısında mücadele zamanının geldiğini belirten Müdür Görentaş, "2022 yılı tahmin ve erken uyarı çalışmaları doğrultusunda elma iç kurduna karşı 2. döl 1. ilaçlamaya Tuşba, İpekyolu, Edremit, Bahçesaray ve Çatak ilçelerinde 19 Temmuz 2022 tarihinden itibaren Gevaş, Gürpınar, Muradiye ve Erciş ilçelerinde ise 22 Temmuz 2022 tarihinden itibaren başlanacak.

Üreticilerimizin ürünlerinde verim ve kalite sorunlarının yaşanmaması için mutlaka bu uyarılara dikkat etmeleri gerekir. Mücadelede geç kalınması durumunda meyve kalitesinde ciddi düşüşler yaşanacak. Bu zararlıya karşı kimyasal mücadelenin yanı sıra kültürel ve mekanik yöntemlerle de nasıl mücadele edileceğini öğrenmek isteyen kullanılacak bitki koruma ürünleri ile ilgili bilgi almak isteyen üreticilerin mutlaka en yakın il ve ilçe müdürlüklerimize müracaat etmeleri gerekir. 2022 yılının üreticilerimize bol ve bereketli bir sezon olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

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