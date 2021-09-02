Mu varyantı nasıl anlaşılır? Mu varyantı belirtileri nelerdir?

Aşılama takviminde dünyada büyük bir hız yaşanmasına rağmen ortaya çıkan varyantlardan biri olan Mu varyantı gündem konusu oldu. Peki mu varyantı nedir? Mu varyantı belirtileri nelerdir? Mu varyantı nasıl anlaşılır?

Dünya Sağlık Örgütü'nden yeni bir dalga uyarısı daha geldi. DSÖ yayımladığı haftalık raporunda Mu varyantına yer verdi.



DSÖ raporunda Mu varyantına dikkat çekildi ve incelenmesi gerek denildi. DSÖ açıklamasına göre Güney Amerika ve Avrupa’da Mu Varyantı vakaları tespit edildi.

MU VARYANTI AŞILARA ETKİSİZ Mİ?

DSÖ'nün açıklamasında Mu Varyantı’nın aşılara karşı daha dirençli olabileceğinin altı çizildi.

Raporda Mu Varyantı’nın küresel yaygınlığının şu anda yüzde 0,1 seviyelerinde olduğu ancak Kolombiya’da vakaların yüzde 39'unu ve Ekvador’daki vakaların ise yüzde 13'ünü oluşturduğu ifade edildi.

Resmi verilere göre şu anda dünya üzerinde;

Alfa varyantı 193 ülkede,

Beta varyantı 141 ülkede,

Gamma varyantı 91 ülkede,

Delta varyantı ise 170 ülkede tespit edildi.

Delta varyantı belirtilerinin soğuk algınlığı ile birebir benzemesi nedeniyle yaygınlığının yüksek olduğu, burun akıntısı, boğaz ağrısı ve öksürük belirtilerinden gençlerin hastanaye gitmeyerek virüsü yaydığı söylenmişti.