Moderna, Omicron varyantı için aşı tarihi verdi

Moderna’nın baş sağlık sorumlusu Paul Burton, Omicron varyantına karşı yeni bir aşı gerekirse 2022'nin başında kullanım için hazır hale getirebileceklerini söyledi.

SAĞLIK 29.11.2021, 12:33
Moderna, Omicron varyantı için aşı tarihi verdi

Dünya genelinde koroanvirüs salgınına karşı geliştirilen aşıların uygulanması devam ediyor.

Sosyal hayat ve ekonomide aşı bağışıklıği ile birlikte gelen normelleşmelerle geleceğe olumlu bakılırken, yeni varyantların çıkışı ile tedirginlik yaşanıyor.

Son olarak Omicron varyantı nedeniyle dünya genelinde karamsar bir hava hakim.

Güney Afrika'da görülen ve tüm dünyayı alarma geçiren Omicron varyantının etkisi ve yayılma hızı hakkında henüz resmi veriler elde edilmiş olmasa da Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) uyarılarda bulundu.

"KÜRESEL RİSK ÇOK YÜKSEK"

Varyantın küresel çapta yayılması ihtimalinin ve varyantla ilgili küresel riskin çok yüksek olduğunun altını çizen DSÖ yetkilileri, varyantın özelliklerine bağlı olarak ileride büyük vaka artışları yaşanabileceği, bunun da ciddi sonuçları olabileceği uyarısı yaptı.

Diğer yandan verilerin elde edilmesinin ardından mevcut aşıların yeni varyanta etkisi de belirlenmiş olacak. Buna göre yeni aşı gerekip gerekmediği de ortaya çıkacak.

"GEREKİRSE 2022'NİN BAŞINDA HAZIR OLUR"

Moderna’nın baş sağlık sorumlusu Paul Burton,  BBC'nin Andrew Marr Show adlı programında Omicron varyantına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Burton, "Mevcut aşının önümüzdeki birkaç hafta içinde yeni varyanta karşı koruma yeteneğini öğreneceğiz. Eğer, yepyeni bir aşı yapmamız gerekirse, 2022'nin başlarında geniş miktarda kullanım için hazır olacağını düşünüyorum” diye konuştu.

ensonhaber

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