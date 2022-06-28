‘Minik Hayaller’ mağazaları için ülkenin dört bir köşesinde bağışlar toplandı

Bir grup sosyal medya fenomeni, tedavi gören hasta çocuklar için ülke genelinde bir kampanya başlattı. Kampanya çerçevesinde toplanan örgü ve sağlıklı oyuncaklar, grup tarafından Van’a getirildi.

Bağışı yapılan oyuncaklar yine sosyal medya fenomenleri tarafından Van YYÜ Dursun Odabaşı Tıp Merkezindeki Minik Hayaller Çocuk Mağazası’na yerleştirdi. Oyuncaklar daha sonra çocuk onkoloji ve hematoloji bölümündeki hastalara dağıtıldı.

Konuya ilişkin konuşan Hastane Başhekimi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ümit Haluk İliklerden, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 2017 yılındaki görevi sırasında hayata geçirdikleri çocuk mağazasının Sağlık Bakanlığı tarafından örnek uygulama projesi olarak birincilik ödülü aldığını anımsattı. Aynı projeyi bir yıl önce Dursun Odabaşı Tıp Merkezinde de başlattıklarını ifade eden Başhekim İliklerden, her iki mağazada 30 binden fazla ihtiyaç, bakım ve kıyafet gibi ürünlerin hasta çocuklara dağıtıldığını söyledi. Bağış mağazasının Türkiye’deki ilk projelerden olduğunu hatırlatan İliklerden, “Bugün de hastanemizde, ülkemizin dört bir tarafından gelen sağlık personelleri ve sosyal medya fenomenleri tarafından başlatılan bir kampanyayla bağışların takdim edilmesi ve çocuklara dağıtılması etkinliği yapıldı.

Mutluluk duyduğumuz bir gün geçiriyoruz. Ülke genelinde başlatılan kampanyada elde edilen bağışları, özellikle çocuk onkoloji ve hematoloji bölümündeki hastalarımıza dağıtacağız. Bu hassasiyetlerinden ötürü tüm bağışçılara ve kampanyayı başlatan internet fenomenlerine teşekkür ediyorum” dedi.

Kampanyayı başlatan sağlık çalışanı Paramedik Hatice Genç ise özelikle kanser tedavisi gören ve ihtiyaç sahibi çocuklar için bir çalışma yaptığını belirterek, “Bu yardım kampanyamız ilk değil ve inşallah son da olmayacaktır. Kanser tedavisi gören çocuklara sağlık açısından daha uygun oyuncaklar getirdik. Sosyal medya hesabımda gönül dostlarımız var. Türkiye’nin her yerinden oyuncakları örüp gönderdiler. Oyuncakları hastanenin ardından köy çocuklarına ulaştıracağız” diye konuştu.

Kampanyayı başlatan sosyal medya kullanıcılarına, hastane yönetimince çiçek ve teşekkür belgesi takdim edildi. Oyuncak dağıtımına Hastane Başhekimi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ümit Haluk İliklerden, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı Büşra Tapan Soğanda, İl Ambulans Servisi Başhekim Yardımcısı Dr. Melda Önal ve sosyal medya fenomenleri katıldı.